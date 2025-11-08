Ντενίζ Ρίτσαρντς: Δικαστική νίκη για την ηθοποιό - Εγκρίθηκαν τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Άαρον Φάιπερς
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της ηθοποιού, εκδίδοντας πενταετή δικαστική εντολή προστασίας εις βάρος του πρώην συζύγου της
Μια σημαντική νομική νίκη πέτυχε η Ντενίζ Ρίτσαρντς απέναντι στον εν διαστάσει σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς, καθώς δικαστής ενέκρινε το αίτημά της για περιοριστικά μέτρα ύστερα από τις κατηγορίες της για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με το TMZ, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της ηθοποιού, εκδίδοντας πενταετή δικαστική εντολή προστασίας εις βάρος του 'Ααρον Φάιπερς. Η απόφαση απαγορεύει στον ίδιο να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με την ηθοποιό, να διαταράσσει την ηρεμία της ή να την κακοποιεί, ενώ του απαγορεύεται η κατοχή όπλων και οι δηλώσεις για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.
δικηγόρος της ηθοποιού, Τζος Ρέιτζας, δήλωσε στο TMZ: «Η δικαιοσύνη αποδόθηκε σήμερα. Ο δικαστής Τζούχας έλαβε τη σωστή απόφαση. Η κυρία Ρίτσαρντς έχει δείξει αξιοσημείωτο θάρρος, όχι μόνο επιβιώνοντας από την κακοποίηση, αλλά και διατηρώντας την αξιοπρέπειά της μέσα σε μια συνεχιζόμενη εκστρατεία ψευδών και κακόβουλων δηλώσεων από τον πρώην σύζυγό της προς τα μέσα. Η δύναμη, η χάρη και η αποφασιστικότητά της υπήρξαν αδιάκοπες. Η σημερινή απόφαση καθιστά τον κύριο Φάιπερς υπόλογο για τις πράξεις του».
Η Ντενίζ Ρίτσαρντς είχε καταθέσει αίτηση για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λίγο μετά την αίτηση διαζυγίου του Άαρον Φάιπερς, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι ετών γάμου τους. Η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τον ίδιο να επιστρέψει έναν φορητό υπολογιστή που, σύμφωνα με τη Ντενίζ Ρίτσαρντς, της είχε πάρει παράνομα. Παράλληλα, του απαγορεύεται να διατηρεί ή να δημοσιοποιεί φωτογραφίες και βίντεο της ηθοποιού, ενώ υποχρεούται να διαγράψει κάθε σχετικό υλικό από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον λογαριασμό του στο iCloud.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ηθοποιός κατέθεσε ότι η συμπεριφορά του την οδήγησε να υποστεί τουλάχιστον τρεις διασείσεις και ότι φοβόταν για τη ζωή της. Παρότι εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, το δικαστήριο δικαίωσε την Ντενίζ Ρίτσαρντς, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα των καταγγελιών της και σηματοδοτώντας το τέλος ενός τοξικού και βίαιου γάμου για την 53χρονη σταρ.
🚨 Denise Richards has been granted a 5-year restraining order against her estranged husband.— TMZ (@TMZ) November 7, 2025
Details: https://t.co/GDgSfYOHiX pic.twitter.com/VLdf2imjWn
