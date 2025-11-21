Ο Φάιπερς υποστηρίζει ότι κινδυνεύει να μείνει άστεγος - Ζητά πρόσβαση στους λογαριασμούς της Ρίτσαρντς
Ο Φάιπερς υποστηρίζει ότι κινδυνεύει να μείνει άστεγος - Ζητά πρόσβαση στους λογαριασμούς της Ρίτσαρντς
Η οικονομική μου κατάσταση γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα, ισχυρίζεται ο εν διαστάσει σύζυγος της ηθοποιού
Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο Άαρον Φάιπερς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Ο εν διαστάσει σύζυγος της Ντενίζ Ρίσαρντς ισχυρίζεται ότι χρειάζεται απεγνωσμένα μια δικάσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα για το διαζύγιό του με την ηθοποιό, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς της.
Σε νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ ο Φάιπερς αναφέρει ότι αναγκάζεται να ζητάει δανεικά από φίλους τους για να μπορέσει να αγοράσει φαγητό, ενώ το αγροτικό του αυτοκίνητο απειλείται με κατάσχεση και επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί από το σπίτι του ανά πάσα στιγμή.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται για να ξεπεράσει της οικονομικές δυσκολίες χρειάζεται 125.000 δολάρια για ενοίκια, 10.090 δολάρια για εισφορές στην ένωση ιδιοκτητών (HOA), 3.543 δολάρια για απλήρωτο λογαριασμό νερού, 13.000 δολάρια για αέριο, 12.000 δολάρια για λογαριασμό ρεύματος, 1.400 δολάρια για υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και 1.200 δολάρια για απομάκρυνση σκουπιδιών. Την ίδια στιγμή τονίζει ότι χρωστά 17.820 δολάρια για το αγροτικό του αυτοκίνητο και 1.960 δολάρια για κάποιες αποθήκες.
Μεταξύ άλλων, ο Φάιπερς αναφέρει: «Η οικονομική μου κατάσταση γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα» ειδικά λόγω του γεγονότος ότι τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, υποστηρίζει ότι πρέπει να βρει 150.000 δολάρια για νομικά έξοδα, ώστε να τα διαχειριστεί όλα αυτά και διεκδικεί διατροφή, την οποία παρουσιάζει ως τη μοναδική του σανίδα σωτηρίας.
Απευθυνόμενος στον δικαστή λέει: «Βρίσκομαι σε πραγματικό κίνδυνο να μείνω άστεγος, χωρίς όχημα και χωρίς κινητό τηλέφωνο», εκτός αν η δικάσιμος που έχει οριστεί για τις 5 Ιανουαρίου μεταφερθεί νωρίτερα και ο δικαστής του δώσει πρόσβαση σε χρήματα που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ντενίζ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ ο Φάιπερς αναφέρει ότι αναγκάζεται να ζητάει δανεικά από φίλους τους για να μπορέσει να αγοράσει φαγητό, ενώ το αγροτικό του αυτοκίνητο απειλείται με κατάσχεση και επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί από το σπίτι του ανά πάσα στιγμή.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται για να ξεπεράσει της οικονομικές δυσκολίες χρειάζεται 125.000 δολάρια για ενοίκια, 10.090 δολάρια για εισφορές στην ένωση ιδιοκτητών (HOA), 3.543 δολάρια για απλήρωτο λογαριασμό νερού, 13.000 δολάρια για αέριο, 12.000 δολάρια για λογαριασμό ρεύματος, 1.400 δολάρια για υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και 1.200 δολάρια για απομάκρυνση σκουπιδιών. Την ίδια στιγμή τονίζει ότι χρωστά 17.820 δολάρια για το αγροτικό του αυτοκίνητο και 1.960 δολάρια για κάποιες αποθήκες.
#Exclusive 😳 Denise Richards' ex Aaron Phypers says he's on the verge of being homeless. https://t.co/RbhreqeTDY pic.twitter.com/IGGgavd54J— TMZ (@TMZ) November 21, 2025
Απευθυνόμενος στον δικαστή λέει: «Βρίσκομαι σε πραγματικό κίνδυνο να μείνω άστεγος, χωρίς όχημα και χωρίς κινητό τηλέφωνο», εκτός αν η δικάσιμος που έχει οριστεί για τις 5 Ιανουαρίου μεταφερθεί νωρίτερα και ο δικαστής του δώσει πρόσβαση σε χρήματα που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ντενίζ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα