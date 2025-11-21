Ο Φάιπερς υποστηρίζει ότι κινδυνεύει να μείνει άστεγος - Ζητά πρόσβαση στους λογαριασμούς της Ρίτσαρντς
Άαρον Φάιπερς Ντενίζ Ρίτσαρντς

Ο Φάιπερς υποστηρίζει ότι κινδυνεύει να μείνει άστεγος - Ζητά πρόσβαση στους λογαριασμούς της Ρίτσαρντς

Η οικονομική μου κατάσταση γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα, ισχυρίζεται ο εν διαστάσει σύζυγος της ηθοποιού

Ο Φάιπερς υποστηρίζει ότι κινδυνεύει να μείνει άστεγος - Ζητά πρόσβαση στους λογαριασμούς της Ρίτσαρντς
Ιωάννα Μαρίνου
Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο Άαρον Φάιπερς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Ο εν διαστάσει σύζυγος της Ντενίζ Ρίσαρντς ισχυρίζεται ότι χρειάζεται απεγνωσμένα μια δικάσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα για το διαζύγιό του με την ηθοποιό, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς της.

Σε νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ ο Φάιπερς αναφέρει ότι αναγκάζεται να ζητάει δανεικά από φίλους τους για να μπορέσει να αγοράσει φαγητό, ενώ το αγροτικό του αυτοκίνητο απειλείται με κατάσχεση και επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί από το σπίτι του ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται για να ξεπεράσει της οικονομικές δυσκολίες χρειάζεται 125.000 δολάρια για ενοίκια, 10.090 δολάρια για εισφορές στην ένωση ιδιοκτητών (HOA), 3.543 δολάρια για απλήρωτο λογαριασμό νερού, 13.000 δολάρια για αέριο, 12.000 δολάρια για λογαριασμό ρεύματος, 1.400 δολάρια για υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και 1.200 δολάρια για απομάκρυνση σκουπιδιών. Την ίδια στιγμή τονίζει ότι χρωστά 17.820 δολάρια για το αγροτικό του αυτοκίνητο και 1.960 δολάρια για κάποιες αποθήκες.

Μεταξύ άλλων, ο Φάιπερς αναφέρει: «Η οικονομική μου κατάσταση γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα» ειδικά λόγω του γεγονότος ότι τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, υποστηρίζει ότι πρέπει να βρει 150.000 δολάρια για νομικά έξοδα, ώστε να τα διαχειριστεί όλα αυτά και διεκδικεί διατροφή, την οποία παρουσιάζει ως τη μοναδική του σανίδα σωτηρίας.

Απευθυνόμενος στον δικαστή λέει: «Βρίσκομαι σε πραγματικό κίνδυνο να μείνω άστεγος, χωρίς όχημα και χωρίς κινητό τηλέφωνο», εκτός αν η δικάσιμος που έχει οριστεί για τις 5 Ιανουαρίου μεταφερθεί νωρίτερα και ο δικαστής του δώσει πρόσβαση σε χρήματα που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ντενίζ.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ιωάννα Μαρίνου
