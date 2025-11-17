Ντενίζ Ρίτσαρντς: Έχω ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης, δήλωσε μετά την έγκριση περιοριστικών μέτρων σε βάρος του Φάιπερς
Είμαι καλά, δήλωσε η ηθοποιός λίγες μέρες αφότου εκδόθηκε πενταετής δικαστική εντολή προστασίας εις βάρος του εν διαστάσει συζύγου της
Δηλώσεις μετά την έγκριση του αιτήματός της για περιοριστικά μέτρα που είχε καταθέσει σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της, Άαρον Φάιπερς έκανε η Ντενίζ Ρίτσαρντς, τονίζοντας ότι η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ καλή.
Μετά τις κατηγορίες της Ρίτσαρντς για ενδοοικογενειακή βία το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της ηθοποιού, εκδίδοντας πενταετή δικαστική εντολή προστασίας εις βάρος του 'Ααρον Φάιπερς. Η απόφαση απαγορεύει στον ίδιο να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με την ηθοποιό, να διαταράσσει την ηρεμία της ή να την κακοποιεί, ενώ του απαγορεύεται η κατοχή όπλων και οι δηλώσεις για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.
Η 54χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο πάνελ Bravo2Bravo την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και αποκάλυψε ότι είναι «καλά». «Είναι μια διαδικασία. Έχω ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης», είπε η Ρίτσαρντς. «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.
Παράλληλα, η Ρίτσαρντς μίλησε για το πόσο τρομακτικό είναι «το να είσαι στα tabloids» ως επώνυμο πρόσωπο και για το πώς βίωσε η ίδια το γεγονός ότι ο χωρισμός της προβλήθηκε στα Μέσα. «Όταν πρέπει για πρώτη φορά να το αντιμετωπίσεις, είναι πολύ δύσκολο, είναι διαφορετικό, επειδή στα ριάλιτι σόου, η προσωπική μας ζωή είναι εκτεθειμένη», εξήγησε η ηθοποιός. «Στο ριάλιτι δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι δεν συμβαίνει», πρόσθεσε.
Η Ρίτσαρντς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορώντας τον για «συχνή» και «βίαιη» κακοποίηση. Ο Φάιπερς, που έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες της, δεν μπορεί να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 90 περίπου μέτρων από τη Ρίτσαρντς ή τον χώρο εργασίας της έως τις 7 Νοεμβρίου 2030.
Επίσης, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο, από τις 7 Νοεμβρίου και μετά. Τότε, ο Φάιπερς παραδέχτηκε ότι θα ήθελε ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες να είχε εκδώσει άλλη απόφαση. «Ξέρω την αλήθεια. Αυτό μπορεί να μείνει κρυφό για λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό reset, αλλά δεν πειράζει», είχε τονίσει.
Denise Richards speaks out after being granted permanent restraining order against ex Aaron Phypers https://t.co/ma7jlCzT7K pic.twitter.com/dMnR8p09sa— Page Six (@PageSix) November 17, 2025
