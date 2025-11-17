Ντενίζ Ρίτσαρντς: Έχω ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης, δήλωσε μετά την έγκριση περιοριστικών μέτρων σε βάρος του Φάιπερς
GALA
Ντενίζ Ρίτσαρντς Άαρον Φάιπερς

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Έχω ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης, δήλωσε μετά την έγκριση περιοριστικών μέτρων σε βάρος του Φάιπερς

Είμαι καλά, δήλωσε η ηθοποιός λίγες μέρες αφότου εκδόθηκε πενταετής δικαστική εντολή προστασίας εις βάρος του εν διαστάσει συζύγου της

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Έχω ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης, δήλωσε μετά την έγκριση περιοριστικών μέτρων σε βάρος του Φάιπερς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δηλώσεις μετά την έγκριση του αιτήματός της για περιοριστικά μέτρα που είχε καταθέσει σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της, Άαρον Φάιπερς έκανε η Ντενίζ Ρίτσαρντς, τονίζοντας ότι η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ καλή.

Μετά τις κατηγορίες της Ρίτσαρντς για ενδοοικογενειακή βία το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της ηθοποιού, εκδίδοντας πενταετή δικαστική εντολή προστασίας εις βάρος του 'Ααρον Φάιπερς. Η απόφαση απαγορεύει στον ίδιο να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με την ηθοποιό, να διαταράσσει την ηρεμία της ή να την κακοποιεί, ενώ του απαγορεύεται η κατοχή όπλων και οι δηλώσεις για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.

Η 54χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο πάνελ Bravo2Bravo την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και αποκάλυψε ότι είναι «καλά». «Είναι μια διαδικασία. Έχω ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης», είπε η Ρίτσαρντς. «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.

Παράλληλα, η Ρίτσαρντς μίλησε για το πόσο τρομακτικό είναι «το να είσαι στα tabloids» ως επώνυμο πρόσωπο και για το πώς βίωσε η ίδια το γεγονός ότι ο χωρισμός της προβλήθηκε στα Μέσα.  «Όταν πρέπει για πρώτη φορά να το αντιμετωπίσεις, είναι πολύ δύσκολο, είναι διαφορετικό, επειδή στα ριάλιτι σόου, η προσωπική μας ζωή είναι εκτεθειμένη», εξήγησε η ηθοποιός. «Στο ριάλιτι δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι δεν συμβαίνει», πρόσθεσε.

Η Ρίτσαρντς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορώντας τον για «συχνή» και «βίαιη» κακοποίηση. Ο Φάιπερς, που έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες της, δεν μπορεί να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 90 περίπου μέτρων από τη Ρίτσαρντς ή τον χώρο εργασίας της έως τις 7 Νοεμβρίου 2030.

Επίσης, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο, από τις 7 Νοεμβρίου και μετά. Τότε, ο Φάιπερς παραδέχτηκε ότι θα ήθελε ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες να είχε εκδώσει άλλη απόφαση. «Ξέρω την αλήθεια. Αυτό μπορεί να μείνει κρυφό για λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό reset, αλλά δεν πειράζει», είχε τονίσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι

Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης