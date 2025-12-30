Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου σύντροφος Απόδραση

Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα

Το μοντέλο και ηθοποιός απολαμβάνει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της

Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμιότυπα από τις  διακοπές της στα Καλάβρυτα δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και πραγματοποίησε μια χειμερινή απόδραση με την παρέα της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στιγμές από το ταξίδι τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Το μοντέλο μοιράστηκε με τους ακολούθους της το χειμωνιάτικο ορεινό τοπίο, όπου και βρέθηκε.

Σε μία φωτογραφία της ανάρτησής της αλλά και σε σχετικό Instagram story που έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, εμφανίζεται μαζί με έναν άντρα  να διαβάζουν το βιβλίο τους σε ένα μπαλκόνι με θέα τη φύση.

Δείτε το βίντεο

Κλέλια Ανδριολάτου: Η πρώτη εμφάνιση με τον σύντροφό της

instapost
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να μοιραστεί δημόσια κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, καθώς προτιμάει να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Ο Μπάμπης Τσαούσογλου εργάζεται στον τομέα της φιλοξενίας και των επενδύσεων σε ακίνητα.  Σε παλαιότερες δηλώσεις της, το μοντέλο είχε αναφέρει ότι είναι ερωτευμένη, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της τόνισε ότι δεν της αρέσει να εκθέτει την προσωπική της ζωή, και πρόσθεσε ότι αποφεύγει να μιλάει για πράγματα που ίσως μετανιώσει.
Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης