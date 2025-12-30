Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα
Το μοντέλο και ηθοποιός απολαμβάνει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της
Στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου.
Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και πραγματοποίησε μια χειμερινή απόδραση με την παρέα της.
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στιγμές από το ταξίδι τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους ακολούθους της το χειμωνιάτικο ορεινό τοπίο, όπου και βρέθηκε.
Σε μία φωτογραφία της ανάρτησής της αλλά και σε σχετικό Instagram story που έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, εμφανίζεται μαζί με έναν άντρα να διαβάζουν το βιβλίο τους σε ένα μπαλκόνι με θέα τη φύση.
Δείτε το βίντεο
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να μοιραστεί δημόσια κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, καθώς προτιμάει να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Ο Μπάμπης Τσαούσογλου εργάζεται στον τομέα της φιλοξενίας και των επενδύσεων σε ακίνητα. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, το μοντέλο είχε αναφέρει ότι είναι ερωτευμένη, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της τόνισε ότι δεν της αρέσει να εκθέτει την προσωπική της ζωή, και πρόσθεσε ότι αποφεύγει να μιλάει για πράγματα που ίσως μετανιώσει.
