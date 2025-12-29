Η απόδραση της Κλέλιας Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα, δείτε φωτογραφίες
Η απόδραση της Κλέλιας Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media

Στα Καλάβρυτα βρέθηκε τις ημέρες των εορτών η Κλέλια Ανδριολάτου, με την ηθοποιό να μοιράζεται εικόνες από την απόδρασή της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του Maestro απαθανατίζεται στο μπαλκόνι του καταλύματος στο οποίο έμεινε, φορώντας ένα πουλόβερ και σορτσάκι.

«Αγουροξυπνημα στα Καλάβρυτα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

