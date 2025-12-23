Κλέλια Ανδριολάτου: Δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι στην προσωπική μου ζωή, αποφεύγω να μιλάω για πράγματα που ίσως μετανιώσω
Προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Για την προσωπική της ζωή και για το γεγονός πως έχει καταφέρει να την κρατήσει ιδιωτική μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου, τονίζοντας πως δεν της αρέσει να εκθέτει αυτό το κομμάτι της καθημερινότητάς της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να σέβεται και τις επιθυμίες των ανθρώπων γύρω της σχετικά με την έκθεση.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno και ανέφερε πως είναι ευτυχισμένη αυτή την περίοδο, ενώ μίλησε και για τον νέο κύκλο του Maestro. Η Κλέλια Ανδριολάτου επισήμανε για την προσωπική της ζωή: «Έχω καταφέρει να κρατάω τα προσωπικά μου προσωπικά, γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους. Δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση. Δεν θα μου άρεσε στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι, έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί» και όταν ρωτήθηκε εάν είναι χαρούμενη σε αυτή τη φάση, απάντησε: «Είμαι ευτυχισμένη».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, είπε για το Maestro και τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Βουδαπέστη: «Ήμασταν στη Βουδαπέστη, όπως είδε και ο κόσμος. Περάσαμε φανταστικά, είχε πολύ κρύο αλλά ωραίο κρύο. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες. Έχουμε βγάλει πολύ ωραίο υλικό. Κάναμε πάρα πολλές σκηνές, περισσότερες από αυτές που είχαμε υπολογίσει, γιατί ήμασταν πάρα πολύ ωραία ομάδα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Δεν τον περιμέναμε τον νέο κύκλο. Παρόλα αυτά, έχει πολύ σασπένς, νέους ρόλους που ανατρέπουν πολύ την ιστορία».
