Κλέλια Ανδριολάτου: Δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι στην προσωπική μου ζωή, αποφεύγω να μιλάω για πράγματα που ίσως μετανιώσω

Η Κλέλια Ανδριολάτου επισήμανε για την προσωπική της ζωή: «Έχω καταφέρει να κρατάω τα προσωπικά μου προσωπικά, γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους. Δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση. Δεν θα μου άρεσε στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι, έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί» και όταν ρωτήθηκε εάν είναι χαρούμενη σε αυτή τη φάση, απάντησε:

«Είμαι ευτυχισμένη».

