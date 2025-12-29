Diddy: Οι γιοι του ανακοίνωσαν σειρά ντοκιμαντέρ για τη δίκη του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lemuel Plummer (@lemuelplummer)

Οι γιοι του Κομπς ήταν παρόντες για να τον στηρίξουν κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης, ενώ ο Τζάστιν πέρασε τα Χριστούγεννα

Ο ίδιος ο Κομπς δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να ανατραπεί η καταδίκη του, καθώς

δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Στο δικόγραφο, η δικηγόρος του Κομπς, Αλεξάνδρα Σαπίρο, υποστήριξε ότι η ποινή του ήταν μεγαλύτερη απ’ όσο θα έπρεπε και ότι ο δικαστής Άραν Σουμπραμανιάν πήγε κόντρα στην ετυμηγορία των ενόρκων,

Στον 55χρονο μουσικό παραγωγό, που κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες

μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία

επιβλήθηκαν 50 μήνες φυλάκισης.