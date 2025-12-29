Diddy: Οι γιοι του ανακοίνωσαν σειρά ντοκιμαντέρ για τη δίκη του
Diddy: Οι γιοι του ανακοίνωσαν σειρά ντοκιμαντέρ για τη δίκη του
Ο Τζάστιν και ο Κρίστιαν Κομπς μοιράστηκαν τα νέα δημοσιεύοντας το τρέιλερ
Οι γιοι του «Diddy», Τζάστιν και Κρίστιαν, σκοπεύουν να μοιραστούν τη δική τους πλευρά, στον απόηχο της δίκης του πατέρα τους, ανακοινώνοντας μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο Zeus το 2026.
Οι δυο τους μοιράστηκαν τα νέα, δημοσιεύοντας το τρέιλερ που αναρτήθηκε στα social media. Στο κλιπ, ο Τζάστιν και ο Κρίστιαν φαίνονται να παρακολουθούν πλάνα που έχουν τραβηχτεί έξω από το δικαστήριο, όπου διεξήχθη η δίκη του μουσικού παραγωγού, ενώ τίτλοι ειδήσεων για τον πατέρα τους περνούν διαδοχικά στην οθόνη.
Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τον Τζάστιν να δέχεται μια προπληρωμένη κλήση από το FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο Κομπς εκτίει αυτή τη στιγμή την ποινή των 50 μηνών.
Δείτε το τρέιλερ
Οι γιοι του Κομπς ήταν παρόντες για να τον στηρίξουν κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης, ενώ ο Τζάστιν πέρασε τα Χριστούγεννα επισκεπτόμενος τον πατέρα του στη φυλακή.
Ο ίδιος ο Κομπς δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να ανατραπεί η καταδίκη του, καθώς κατέθεσε έφεση δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Στο δικόγραφο, η δικηγόρος του Κομπς, Αλεξάνδρα Σαπίρο, υποστήριξε ότι η ποινή του ήταν μεγαλύτερη απ’ όσο θα έπρεπε και ότι ο δικαστής Άραν Σουμπραμανιάν πήγε κόντρα στην ετυμηγορία των ενόρκων, «λειτουργώντας ως ο 13ος ένορκος».
Στον 55χρονο μουσικό παραγωγό, που κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία επιβλήθηκαν 50 μήνες φυλάκισης.
