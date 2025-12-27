Μάρτιν Σκορσέζε για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Αυτό που συνέβη είναι μια αισχρότητα
Ρομπ Ράινερ Μάρτιν Σκορσέζε Δολοφονία

Μάρτιν Σκορσέζε για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Αυτό που συνέβη είναι μια αισχρότητα

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία τους στο Λος Άντζελες

Μάρτιν Σκορσέζε για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Αυτό που συνέβη είναι μια αισχρότητα
Ιωάννα Μαρίνου
Με ένα κείμενο, ο Μάρτιν Σκορσέζε τίμησε τη μνήμη του φίλου του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία τους ως μία «αισχρότητα».

Ο σκηνοθέτης υπέγραψε δοκίμιο - φόρο τιμής στους Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, το οποίο δημοσιεύτηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στους «The New York Times». Στο κείμενό του, ο Σκορσέζε ανέτρεξε στη μακροχρόνια φιλία του με τον Ράινερ, μιλώντας για την κοινή καταγωγή τους από τη Νέα Υόρκη και τη ζωή τους ως «μετανάστες» στο Χόλιγουντ.

Ο σκηνοθέτης περιέγραψε στιγμές από δείπνα και κοινωνικές συγκεντρώσεις, θυμήθηκε τα αστεία του Ράινερ και εξύμνησε τόσο το σκηνοθετικό όσο και το υποκριτικό του ταλέντο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία τους στην ταινία «The Wolf of Wall Street», όπου ο Ρομπ Ράινερ υποδύθηκε τον πατέρα του χαρακτήρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, περιγράφοντας περιστατικά από τα γυρίσματα και τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους.

Το δοκίμιο απέκτησε δραματικό τόνο προς το τέλος, όταν ο Σκορσέζε αναφέρθηκε στη δολοφονία του ζευγαριού. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό που συνέβη στον Ρομπ και τη Μισέλ είναι μια αισχρότητα, μια άβυσσος μέσα στην ίδια την πραγματικότητα» και πρόσθεσε ότι το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει να αποδεχτεί την απώλεια είναι «η πάροδος του χρόνου».

Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, στις 14 Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο γιος τους, Νικ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία τους, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

