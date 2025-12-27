Μάρτιν Σκορσέζε για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Αυτό που συνέβη είναι μια αισχρότητα
Μάρτιν Σκορσέζε για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Αυτό που συνέβη είναι μια αισχρότητα
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία τους στο Λος Άντζελες
Με ένα κείμενο, ο Μάρτιν Σκορσέζε τίμησε τη μνήμη του φίλου του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία τους ως μία «αισχρότητα».
Ο σκηνοθέτης υπέγραψε δοκίμιο - φόρο τιμής στους Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, το οποίο δημοσιεύτηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στους «The New York Times». Στο κείμενό του, ο Σκορσέζε ανέτρεξε στη μακροχρόνια φιλία του με τον Ράινερ, μιλώντας για την κοινή καταγωγή τους από τη Νέα Υόρκη και τη ζωή τους ως «μετανάστες» στο Χόλιγουντ.
Ο σκηνοθέτης περιέγραψε στιγμές από δείπνα και κοινωνικές συγκεντρώσεις, θυμήθηκε τα αστεία του Ράινερ και εξύμνησε τόσο το σκηνοθετικό όσο και το υποκριτικό του ταλέντο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία τους στην ταινία «The Wolf of Wall Street», όπου ο Ρομπ Ράινερ υποδύθηκε τον πατέρα του χαρακτήρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, περιγράφοντας περιστατικά από τα γυρίσματα και τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους.
Το δοκίμιο απέκτησε δραματικό τόνο προς το τέλος, όταν ο Σκορσέζε αναφέρθηκε στη δολοφονία του ζευγαριού. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό που συνέβη στον Ρομπ και τη Μισέλ είναι μια αισχρότητα, μια άβυσσος μέσα στην ίδια την πραγματικότητα» και πρόσθεσε ότι το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει να αποδεχτεί την απώλεια είναι «η πάροδος του χρόνου».
Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, στις 14 Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο γιος τους, Νικ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία τους, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο σκηνοθέτης υπέγραψε δοκίμιο - φόρο τιμής στους Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, το οποίο δημοσιεύτηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στους «The New York Times». Στο κείμενό του, ο Σκορσέζε ανέτρεξε στη μακροχρόνια φιλία του με τον Ράινερ, μιλώντας για την κοινή καταγωγή τους από τη Νέα Υόρκη και τη ζωή τους ως «μετανάστες» στο Χόλιγουντ.
Ο σκηνοθέτης περιέγραψε στιγμές από δείπνα και κοινωνικές συγκεντρώσεις, θυμήθηκε τα αστεία του Ράινερ και εξύμνησε τόσο το σκηνοθετικό όσο και το υποκριτικό του ταλέντο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία τους στην ταινία «The Wolf of Wall Street», όπου ο Ρομπ Ράινερ υποδύθηκε τον πατέρα του χαρακτήρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, περιγράφοντας περιστατικά από τα γυρίσματα και τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους.
Martin Scorsese remembers his friend Rob Reiner in a touching essay.— Variety (@Variety) December 25, 2025
"Right away, I loved hanging out with Rob. We had a natural affinity for each other. He was hilarious and sometimes bitingly funny, but he was never the kind of guy who would take over the room. He had a… pic.twitter.com/pj54fb8Mxd
Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, στις 14 Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο γιος τους, Νικ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία τους, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα