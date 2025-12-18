Ρομπ Ράινερ: Οι αλλοπρόσαλλες ερωτήσεις του γιου του, Νικ σε καλεσμένους στο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν πριν τη διπλή δολοφονία
Ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί λίγο μετά το πάρτι του παρουσιαστή, στο οποίο εμφανίστηκαν μαζί με τον γιο τους
Αμηχανία και ανησυχία φέρεται να προκάλεσε στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν η συμπεριφορά του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία εκείνου και της συζύγου του, καθώς σύμφωνα με την «Page Six» έκανε περίεργες ερωτήσεις στους καλεσμένους.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια ο γιος τους, Νικ συνελήφθη ως βασικός κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία.
Πριν το τραγικό συμβάν, η οικογένεια είχε δώσει το «παρών» στο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν. Ο 32χρονος λέγεται ότι πλησίαζε καλεσμένους κάνοντας τρεις ίδιες ερωτήσεις και τελικά του ζητήθηκε να αποχωρήσει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», ο Νικ πλησίασε τον Μπιλ Χέιντερ και του απηύθυνε τρεις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις: «Πώς σε λένε; Ποιο είναι το επίθετό σου; Είσαι διάσημος;».
Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρομπ Ράινερ είχε παρουσιάσει νωρίτερα τον γιο του στον παρουσιαστή στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ενώ ο Νικ φέρεται να απηύθυνε τις ίδιες ερωτήσεις και σε άλλους καλεσμένους, μέχρι που τελικά του ζητήθηκε να φύγει από το πάρτι.
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι στη διάρκεια της βραδιάς σημειώθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στον Νικ και τους γονείς του. Το «TMZ» αναφέρει ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ρομπ Ράινερ και τον γιο του ήταν «πολύ έντονη», σε σημείο που να την ακούσουν και άλλα πρόσωπα στον χώρο, ενώ το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο Ρομπ και η Μισέλ αποχώρησαν στη συνέχεια από την εκδήλωση. Σε ξεχωριστές αναφορές, πηγή που επικαλείται το «People» περιγράφει ότι «ο Νικ τρόμαζε τους πάντες, φερόταν αλλοπρόσαλλα, και ρωτούσε συνέχεια τους ανθρώπους αν είναι διάσημοι».
Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με δημοσίευμα «ΤΜΖ», και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχεία που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μέσα στο σπίτι. Τα θύματα εντόπισε μία από τις κόρες τους, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, κατονομάζοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο και επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».
Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του και τη μητέρα του. H αστυνομία του Λος Άντζελες απηύθυνε και επίσημα κατηγορίες κατά του Νικ Ράινερ για την ανθρωποκτονία των γονιών του. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι κατηγορίες θα είναι δύο για φόνο εκ προμέλετης με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων. Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη θανατική ποινή», προσέθεσε ο ίδιος.
Rob Reiner’s son Nick asked A-listers these strange three questions at Conan O’Brien’s Christmas party https://t.co/eE0ZUM55pq pic.twitter.com/xVtUmVAfiF— Page Six (@PageSix) December 17, 2025
