Ο Μάικλ Ντάγκλας συζητούσε με τον Ρομπ Ράινερ για την εξάρτηση του γιου του από τα ναρκωτικά: Έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό
Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους - Ο γιος τους Νικ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες
Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο Ρομπ Ράινερ συνδέθηκαν βαθιά μέσα από τις συζητήσεις που είχαν για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι γιοι τους με τα ναρκωτικά, λίγο πριν από τον θάνατο του σκηνοθέτη.
Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο ειδικό αφιέρωμα του CBS με τίτλο «Rob Reiner – Scenes from a Life» και ανέφερε ότι η προσωπική του εμπειρία με τον γιο του, Κάμερον, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εθισμού, τον βοήθησε να κατανοήσει και να σταθεί δίπλα στον Ράινερ, ο οποίος βίωνε αντίστοιχες δυσκολίες με τον γιο του, Νικ.
«Κι εγώ είχα έναν γιο που είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Ευτυχώς μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια παραγωγική ζωή», δήλωσε ο Ντάγκλας, προσθέτοντας ότι με τον Ρομπ Ράινερ «μιλούσαμε πολύ για το θέμα, για το τι μπορείς να κάνεις ως γονιός και τι δεν μπορείς».
Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 14 Δεκεμβρίου, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Λίγες ώρες αργότερα, ο γιος τους Νικ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες σε βάρος των γονιών του. Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την υπόθεση «μια τρομερή τραγωδία» και συμπλήρωσε: «Γνωρίζοντας όλα όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο, ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έδινε τον καλύτερό του εαυτό».
Σημειώνεται ότι, οι δύο άντρες είχαν συνεργαστεί στο πολιτικό δράμα «The American President» το 1995, καθώς και στη ρομαντική ταινία «And So It Goes» το 2014. Το τηλεοπτικό αφιέρωμα του CBS περιλάμβανε επίσης συνεντεύξεις από τους Τζέρι Ο’Κόνελ, Κάθι Μπέιτς, Άλμπερτ Μπρουκς, Ανέτ Μπένινγκ και Μάντι Πατίνκιν.
Ο Ρομπ Ράινερ τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του έλεγε ότι ο γιος του ήταν καθαρός από τα ναρκωτικά εδώ και έξι χρόνια
Λίγους μόλις μήνες πριν από τη δολοφονία του, ο Ρομπ Ράινερ είχε μιλήσει για την πορεία της απεξάρτησης του γιου του Νικ, αναφέροντας ότι ήταν «καθαρός εδώ και έξι χρόνια» και ότι βρισκόταν «σε πολύ καλή κατάσταση». Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Fresh Air» του NPR, με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues», ο σκηνοθέτης είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την εικόνα του 32χρονου γιου του, τονίζοντας ότι «είναι εξαιρετικά καλά» και πως δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών «πάνω από έξι χρόνια».
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, το όνομα του Νικ Ράινερ ήρθε στο προσκήνιο όταν η κουβέντα στράφηκε στην ταινία «Being Charlie» του 2015, την οποία ο Ρομπ Ράινερ είχε σκηνοθετήσει πάνω σε σενάριο που συνυπέγραφε ο ίδιος του ο γιος. Πατέρας και γιος είχαν εξηγήσει ότι η ταινία βασιζόταν σε ημιαυτοβιογραφικά στοιχεία από τα πρώτα χρόνια της ζωής του Νικ, καταγράφοντας τη μάχη του με την εξάρτηση, τις αλλεπάλληλες εισαγωγές σε κέντρα αποτοξίνωσης και τις περιόδους κατά τις οποίες είχε βρεθεί χωρίς στέγη.
Ο Ρομπ Ράινερ είχε σπεύσει τότε να ξεκαθαρίσει στην παρουσιάστρια Τέρι Γκρος ότι η κινηματογραφική αφήγηση δεν αντικατόπτριζε τη δική τους προσωπική σχέση. «Δεν ήμουν ποτέ υπερβολικά απασχολημένος», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Αντίθετα, ήμουν ιδιαίτερα παρών και προσπαθούσα να κάνω ό,τι νόμιζα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Σίγουρα έκανα λάθη και τα έχουμε συζητήσει μαζί του».
Michael Douglas says he and Rob Reiner often talked “a lot” about their sons’ addiction problems before the director was killed:— Variety (@Variety) December 22, 2025
“I also had a son who had had drug issues,” Douglas said. “I’m happy to say he’s overcome them and living a prosperous life.”https://t.co/zI1WDxVEEe pic.twitter.com/adNQtmfSNh
