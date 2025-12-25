Το χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο με τη Μαρία Παναγοπούλου και τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο ότι το ζητούμενο δεν είναι να δραπετεύουμε από τις μέρες, αλλά να τις ζούμε, έγραψε η χήρα του δημοσιογράφου