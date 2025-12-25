Το χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο με τη Μαρία Παναγοπούλου και τον Κώστα Χαρδαβέλλα
Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο ότι το ζητούμενο δεν είναι να δραπετεύουμε από τις μέρες, αλλά να τις ζούμε, έγραψε η χήρα του δημοσιογράφου
Ένα χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο με εκείνη και τον Κώστα Χαρδαβέλλα δημοσίευσε η Μαρία Παναγοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραμονή των Χριστουγέννων.
Η συγγραφέας και χήρα του δημοσιογράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 17 Δεκεμβρίου του 2024, μοιράστηκε παράλληλα μέσα από την ανάρτησή της τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για τις γιορτές που θα περάσει για μία ακόμη χρονιά, χωρίς τον σύζυγό της στο πλευρό της.
Η φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, συνοδευόταν από τα ακόλουθα λόγια: «Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων και αύριο Χριστούγεννα. Δεν είναι "απλώς άλλη μια μέρα". Ο καθένας έχει το δικαίωμα να νιώθει χαρά ή θλίψη. Να επιλέξει να συναντήσει αγαπημένους ή να μείνει ολομόναχος. Να κλάψει για τις απουσίες ή να χαμογελάσει για τις παρουσίες. Να πει ευχαριστώ για όσα έχει ή να μελαγχολήσει για όσα δεν έχει. Κάποιοι μπορεί να κάνουμε όλα τα παραπάνω παράλληλα (γίνεται, μην το φοβάστε...)».
«Το να πω όμως "είναι απλώς άλλη μια μέρα", για εμένα δεν αποτελεί επιλογή. Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο, ότι το ζητούμενο δεν είναι να δραπετεύουμε από τις μέρες, ακόμη και όταν αυτές είναι δύσκολες, αλλά να τις ζούμε. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και ευγνωμοσύνη "για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα"», πρόσθεσε στέλνοντας τις ευχές της στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
