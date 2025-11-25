Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Όσο περνάει ο καιρός γίνεται λίγο πιο δύσκολο, ο χρόνος δεν είναι γιατρός

Ο Κώστας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, δεν έχει καμιά διαφορά για εμένα όσο χρονών και αν έφευγε, δήλωσε η χήρα του εκλιπόντος δημοσιογράφου