Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Όσο περνάει ο καιρός γίνεται λίγο πιο δύσκολο, ο χρόνος δεν είναι γιατρός
Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Όσο περνάει ο καιρός γίνεται λίγο πιο δύσκολο, ο χρόνος δεν είναι γιατρός
Ο Κώστας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, δεν έχει καμιά διαφορά για εμένα όσο χρονών και αν έφευγε, δήλωσε η χήρα του εκλιπόντος δημοσιογράφου
Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, η Μαρία Παναγόπουλου ανέφερε πως ο χρόνος δεν διευκολύνει τη διαχείριση της απώλειας.
Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 17 Δεκεμβρίου του 2024 σε ηλικία 79 ετών. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η χήρα του Κώστα Χαρδαωβέλλα στο «Buongiorno» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου εξήγησε ότι ο θάνατος του συζύγου της την έχει στιγματίσει, με την ίδια να μην στέκεται στην ηλικία του θανάτου του.
Πιο αναλυτικά, η Μαρία Παναγοπούλου είπε: «Το βλέμμα των ανθρώπων αλλάζει μετά την απώλεια, πραγματικά σε κοιτάνε αλλιώς. Ο Κώστας έφυγε 79 ετών. Δεν έχει καμιά διαφορά για εμένα όσο χρονών και αν έφευγε, ακόμα και 109 χρονών να έφευγε για μένα θα ήταν το ίδιο. Όμως σκέφτομαι ότι αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, στα 65 του, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο, γιατί νιώθεις ότι "είχα τόσα πολλά ακόμη να κάνω"».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τον χρόνο που περνάει, δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είπε ότι ο χρόνος είναι γιατρός, αλλά δεν είναι γιατρός ο χρόνος».
Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 17 Δεκεμβρίου του 2024 σε ηλικία 79 ετών. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η χήρα του Κώστα Χαρδαωβέλλα στο «Buongiorno» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου εξήγησε ότι ο θάνατος του συζύγου της την έχει στιγματίσει, με την ίδια να μην στέκεται στην ηλικία του θανάτου του.
Πιο αναλυτικά, η Μαρία Παναγοπούλου είπε: «Το βλέμμα των ανθρώπων αλλάζει μετά την απώλεια, πραγματικά σε κοιτάνε αλλιώς. Ο Κώστας έφυγε 79 ετών. Δεν έχει καμιά διαφορά για εμένα όσο χρονών και αν έφευγε, ακόμα και 109 χρονών να έφευγε για μένα θα ήταν το ίδιο. Όμως σκέφτομαι ότι αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, στα 65 του, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο, γιατί νιώθεις ότι "είχα τόσα πολλά ακόμη να κάνω"».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο
Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο
Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα