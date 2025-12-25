Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αποχαιρετά τον Τζέιμς Ράνσον: Ήσουν από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους, θυμάμαι κάθε συζήτηση μαζί σου
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αποχαιρετά τον Τζέιμς Ράνσον: Ήσουν από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους, θυμάμαι κάθε συζήτηση μαζί σου

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 2011 στην ταινία «The Son of No One»

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αποχαιρετά τον Τζέιμς Ράνσον: Ήσουν από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους, θυμάμαι κάθε συζήτηση μαζί σου
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ είπε το δικό του «αντίο» στον Τζέιμς Ράνσον, ο οποίος σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα έβαλε τέλος στη ζωή του στα 46 του χρόνια. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 2011 στην ταινία «The Son of No One», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντίτο Μοντιέλ.

Ο Τέιτουμ δημοσίευσε σε Instagram story μια κοινή τους φωτογραφία και έκανε λόγο για έναν από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει. Τα λόγια, όπως έγραψε, αδυνατούν να αποδώσουν τον πόνο του.

Αποχαιρετώντας τον Τζέιμς Ράνσον, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Δεν υπάρχουν λόγια, αλλά εσύ, φίλε μου ήσουν από τους πιο αυθεντικούς. Θυμάμαι κάθε συζήτηση μαζί σου και πάντα σκεφτόμουν τι είναι αυτό που θα πει. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε, αδερφέ μου».

Δείτε τη δημοσίευσή του

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αποχαιρετά τον Τζέιμς Ράνσον: Ήσουν από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους, θυμάμαι κάθε συζήτηση μαζί σου

