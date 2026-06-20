Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.
Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο, νεκρή 46χρονη τουρίστρια - Απομακρύνθηκαν 1.700 άνθρωποι, δείτε βίντεο
Μεγάλη πυρκαγιά στο Viva Wyndham Dominicus Beach στη Μπαγιαΐμπε – Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Viva Wyndham Dominicus Beach, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Δομινικανής Δημοκρατίας.
WATCH: Massive fire engulfs Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unknown.— Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 19, 2026
Dozens of hotel guests were forced to flee onto the beach. pic.twitter.com/JiemCUSx24
Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση εκκένωσης αφορούσε περίπου 1.700 τουρίστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά ξενοδοχεία και ασφαλείς εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene bajo coordinación las labores de respuesta ante el incendio registrado desde las primeras horas de este día en las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en Bayahibe. pic.twitter.com/Em5bVQPa2y— INFORMANDO (@informando_rd7) June 20, 2026
Νεκρή 46χρονη Ιταλίδα τουρίστριαΌπως έγινε γνωστό από τις αρχές, μία 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η Φραντσέσκα Μπαλβελίνο, έχασε τη ζωή της λόγω εισπνοής μεγάλης ποσότητας καπνού κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
Voraz incendio afecta hotel Viva Dominicus en Bayahíbe; huéspedes fueron evacuados | Video https://t.co/Ythaa82Yl3 #Bayahibe #VivaDominicus #Incendio #IncendioViva pic.twitter.com/wmiqGvtlcc— canaldelamona. com (@CanaldelamonaC) June 19, 2026
Η σορός της περισυνελέγη από την Εισαγγελία της Λα Ρομάνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ερευνών (DICRIM), ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Επιστημών (INACIF), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία πριν την επαναπατρισμό της στην Ιταλία.
Η επιχείρηση κατάσβεσης και εκκένωσηςΗ πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE), το οποίο συντονίζει τις επιχειρήσεις μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις και άλλους φορείς του εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας.
A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2026
No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u
Οι ζημιές και η κατάσταση στα ξενοδοχείαΤο COE διευκρίνισε ότι το γειτονικό ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Palace δεν υπέστη ζημιές, ωστόσο προληπτικά απομακρύνθηκαν προσωρινά οι επισκέπτες του.
Μέρος των τουριστών που εκκενώθηκαν από το Dominicus Beach φιλοξενείται πλέον στο Dominicus Palace και σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ οι τουριστικές δραστηριότητες στην Μπαγιαΐμπε συνεχίζονται κανονικά.
VIVA DOMINICUS BEACH BY WYNDHAM 😱😢 - Dominican Republic 🇩🇴— Gojko Dominikana (@GojkoEEA) June 19, 2026
Our hearts go out to everyone affected by the fire, wishing for everyone’s safety and a swift recovery from the damage.#fire #viva #dominicanrepublic pic.twitter.com/iRLcQ5fED4
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, με την τεχνική επιτροπή να αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς ενδέχεται να οφείλεται σε εύφλεκτα υλικά στις στέγες, καθώς και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr