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Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, προηγήθηκε μικρότερος σεισμός στην ίδια περιοχή
Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, προηγήθηκε μικρότερος σεισμός στην ίδια περιοχή
Ο σεισμός καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με επίκεντρο κοντά στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί και μικρότερη δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:37 το πρωί και έγινε αισθητός σε περιοχές της Θεσπρωτίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
Νωρίτερα, στις 04:50, είχε προηγηθεί δόνηση 3,5 Ρίχτερ στην ίδια σεισμική ζώνη, γεγονός που παρακολουθείται από τους σεισμολόγους ως πιθανή ένδειξη μικρής σεισμικής ακολουθίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:37 το πρωί και έγινε αισθητός σε περιοχές της Θεσπρωτίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
Νωρίτερα, στις 04:50, είχε προηγηθεί δόνηση 3,5 Ρίχτερ στην ίδια σεισμική ζώνη, γεγονός που παρακολουθείται από τους σεισμολόγους ως πιθανή ένδειξη μικρής σεισμικής ακολουθίας.
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