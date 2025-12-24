Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
«Eίμαι τόσο ευγνώμων που υπήρξε αυτός ο άνθρωπος»: Πώς ο Τζέιμς Ράνσον είχε βοηθήσει μια γυναίκα από σεξουαλική επίθεση
«Δεν είμαι σίγουρη αν θα είχα την ίδια ζωή αν δεν είχε τρέξει εκείνο το βράδυ» δήλωσε λίγες ημέρες μετά την αυτοκτονία του ηθοποιού
Μια γυναίκα που κατονομάζεται ως Μόλι Γουότς περιέγραψε στο Instagram ότι ο Τζέιμς Ράνσον απέτρεψε μια απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος της πριν από σχεδόν 20 χρόνια, σε μια κίνηση που χαρακτήρισε ως πράξη «καλού Σαμαρείτη». Η ανάρτηση της Γουότς ανέβηκε στα social media, λίγες ημέρες αφότου ο 46χρονος ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του σε κατοικία στη Νότια Καλιφόρνια.
Η Γουότ είπε ότι εκείνη και ο Ράνσον ήταν γείτονες στην περιοχή Chinatown της Νέας Υόρκης πριν από το περιστατικό. Στην ανάρτησή της μοιράστηκε μέρος μιας εκστρατείας GoFundMe για την οικογένεια του Ράνσον και έγραψε: «Θέλω να πω δημόσια ότι είμαι τόσο ευγνώμων που υπήρξε αυτός ο άνθρωπος και δεν ξέρω αν η πορεία της ζωής μου θα ήταν η ίδια αν δεν είχε υπάρξει».
Η ίδια περιέγραψε το περιστατικό του 2006 λέγοντας: «Δέχτηκα επίθεση στο κατώφλι της πολυκατοικίας μας. Φώναζα για βοήθεια. Κανείς δεν ήρθε». Σύμφωνα με τη Γουότς, ένας άντρας της πέρασε τα χέρια γύρω από τον λαιμό της για να αποτρέψει τις φωνές της και εκείνη ένιωσε πως «σίγουρα θα πέθαινα ή θα βιάζομαι καθώς με έπνιγε μέχρι λιποθυμίας».
Όπως είπε, ο Ράνσον «άκουσε τις κραυγές μου και έτρεξε αμέσως να με βοηθήσει», σημειώνοντας ότι την πρόλαβε από τα χειρότερα. Στην περιγραφή της η Γουότς είπε: «Ήρθε τρέχοντας χωρίς πουκάμισο, κουβαλώντας ένα ρόπαλο ή έναν σωλήνα, δεν είμαι σίγουρη τι κράταγε αλλά τον φόβισε και έτρεξε να φύγει». Στη συνέχεια εξήγησε ότι ο Ράνσον τον καταδίωξε μέχρι το κτίριο στο οποίο έτρεξε, γεγονός που βοήθησε την αστυνομία να ταυτοποιήσει τον άντρα, που αποδείχτηκε γνωστός στις Αρχές για σεξουαλικές επιθέσεις:
Η Γουότς υποστήριξε ότι η πράξη του Ράνσον «την έσωσε» και ότι πιστεύει πως αυτή η παρέμβαση άλλαξε την πορεία της ζωής της, αποτρέποντας το τραύμα που θα είχε υποστεί σε περίπτωση που η επίθεση είχε ολοκληρωθεί. Στην ανάρτησή της τόνισε: «Δεν είμαι σίγουρη αν θα είχα την ίδια ζωή αν δεν είχε τρέξει εκείνο το βράδυ. Ακόμα και ως ενήλικη, δεν είμαι σίγουρη πώς θα αντιμετώπιζα το βάρος αυτού που θα μπορούσε να είχε συμβεί ή πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να επουλωθώ, ήμουν ήδη συναισθηματικά εύθραυστη».
Η γυναίκα πρόσθεσε ότι μετανιώνει που δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με τον ηθοποιό για να του εκφράσει πόσο ευγνώμων είναι.
Ο Τζέιμς Ράνσον είχε μιλήσει δημόσια για το περιστατικό σε συνέντευξή του στο SiriusXM’s The Jim and Sam Show το 2016, περιγράφοντας πώς άκουσε τις φωνές για βοήθεια και έτρεξε να βοηθήσει μια γειτόνισσα που βρισκόταν σε κίνδυνο. Είχε πει τότε ότι ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση στο διαμέρισμά του, άκουσε φωνές για βοήθεια, κατέβηκε τις σκάλες και είδε τη γειτόνισσα στο έδαφος με έναν άντρα πάνω της. Ζήτησε από τη σύντροφό του να καλέσει την αστυνομία και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα μεταλλικό ρόπαλο που βρήκε στο κτίριο για να τον απωθήσει.
Ο Τζέιμς Ράνσον έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του Ζίγκι στη σειρά The Wire και είχε εμφανιστεί σε πλήθος τηλεοπτικών παραγωγών όπως Generation Kill, Treme, Bosch και Poker Face, καθώς και σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων τα It: Chapter Two (2019), The Black Phone (2021) και Black Phone 2 (2025).
James Ransone 'saved' woman from suffering sexual assault at hands of violent attacker in 2006 https://t.co/GSdxVaoI2d— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 24, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
