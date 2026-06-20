Άνετη πρόκριση για τη Βραζιλία στους «32» του Μουντιάλ, 3-0 την Αϊτή, δείτε τα γκολ

Με δύο γκολ του Ματέους Κούνια και ένα του Βινίσιους, η Σελεσάο «καθάρισε» από το ημίχρονο και εξασφάλισε την πρόκριση - Αγωνία για τον τραυματισμό του Ραφίνια