Τζέιμς Ράνσον: Σε αγάπησα 1000 φορές και ξέρω ότι θα σ' αγαπήσω ξανά, δηλώνει η γυναίκα του ηθοποιού που αυτοκτόνησε
Η σύζυγός του τον ευχαρίστησε για τα δύο παιδιά που της χάρισε
Τις πρώτες της δηλώσεις μετά τον θάνατο του Τζέιμς Ράνσον, ο οποίος αποδίδεται σε αυτοκτονία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έκανε η σύζυγός του, Σκίπερ, μέσα από μία ανάρτηση στα social media της.
Η γυναίκα του δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από όταν ήταν έγκυος και την συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα στην λεζάντα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τα δώρα που της χάρισε, που δεν είναι άλλα από τα δύο παιδιά τους, τον Τζακ που είναι 6 ετών, και την Βάιολετ που είναι 4 ετών.
Στη δημοσίευσή της η Σκίπερ έγραψε χαρακτηριστικά: «Σου είπα ότι σε αγάπησα 1000 φορές και ξέρω ότι θα σ' αγαπήσω ξανά. Μου είπες - πρέπει να σου μοιάσω περισσότερο και εσύ πρέπει να γίνεις περισσότερο σαν εμένα - και είχες τόσο δίκιο. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τα καλύτερα δώρα - εσένα, τον Τζακ και τη Βάιολετ. Είμαστε για πάντα».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Τζέιμς Ράνσον πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 46 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Ζίγκι Σομπότκα στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά The Wire.
