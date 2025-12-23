Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Τζέιμς Ράνσον: Aυτό είναι το σπίτι όπου βρέθηκε κρεμασμένος ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 46 ετών
Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από το σπίτι του Τζέιμς Ράνσον στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε κρεμασμένος. Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 46χρονος ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του σε μία μικρή αποθήκη στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε.
Σύμφωνα με τις έως τώρα επίσημες πληροφορίες, ο θάνατος του Τζέιμς Ράνσον έχει αποδοθεί σε αυτοκτονία. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες καταχώρισε την αιτία θανάτου ως απαγχονισμό, όπως προκύπτει από τα δημόσια ιατροδικαστικά αρχεία που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι η υπόθεση ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί το πόρισμα των Αρχών.
Δείτε φωτογραφίες από το σπίτι του Τζέιμς Ράνσον
Ο 46χρονος Ράνσον αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί σε ηλικία 12 ετών από εκπαιδευτικό, τραύμα που σημάδεψε βαθιά τη ζωή του. Στην ενήλικη ζωή του πάλεψε με τον εθισμό στο αλκοόλ και τις ουσίες.
Ο Τζέιμς Ράνσον είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά The Wire, ενώ είχε εμφανιστεί και σε αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια.
Φωτογραφίες: ČTK / imago stock&people / AdMedia/Starface, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
