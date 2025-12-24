ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ συνεχίζουν τις διακοπές τους στο Μεξικό

Η τραγουδίστρια απαθανατίστηκε να κάνει ηλιοθεραπεία με τον σύντροφό της

Ιωάννα Μαρίνου
Τις διακοπές τους στο Μεξικό συνεχίζουν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ο σύντροφός της απαθανατίστηκαν σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία του Μεξικού, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της «Radical Optimism». Η Λίπα εμφανίστηκε με μπικίνι, ενώ ο ηθοποιός εθεάθη με μαύρο μαγιό και λευκό T-shirt.

Οι δυο τους έκαναν ηλιοθεραπεία με την τραγουδίστρια να βγάζει σε κάποια στιγμή το πάνω μέρος του μαγιό της, ενώ σε άλλη στιγμή καταγράφηκαν αγκαλιά να συνομιλούν.

Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
