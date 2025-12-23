Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει τον έρωτά της με τον Κάλουμ Τέρνερ στο Μεξικό
GALA
Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ

Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει τον έρωτά της με τον Κάλουμ Τέρνερ στο Μεξικό

Οι φωτογραφίες με τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού στην παραλία

Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει τον έρωτά της με τον Κάλουμ Τέρνερ στο Μεξικό
Στέλλα Μούτσιου
27 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Μεξικό απολαμβάνει τον έρωτά της με τον Κάλουμ Τέρνερ αυτές τις ημέρες η Ντούα Λίπα, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.

Το ζευγάρι απεικονίζεται στην παραλία να συζητά, με τον σύντροφο της τραγουδίστριας να της απλώνει αντηλιακό στο σώμα, όσο εκείνη είναι ξαπλωμένη στην ξαπλώστρα και εκείνος κάθεται δίπλα της. Οι δυο τους, αποφάσισαν να κάνουν αυτό το ταξίδι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, περνώντας από τον χειμώνα στο καλοκαίρι, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Δείτε τις φωτογραφίες
profimedia-1061100827
profimedia-1061100929
profimedia-1061100851

Η σχέση της Ντούα Λίπα με τον Καλούμ Τένερ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και τον περασμένο Ιούνιο η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε πως οι αρραβωνιάστηκαν, δηλώνοντας στη British Vogue: «Ναι, αρραβωνιαστήκαμε. Είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Στέλλα Μούτσιου
27 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης