Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει τον έρωτά της με τον Κάλουμ Τέρνερ στο Μεξικό
Οι φωτογραφίες με τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού στην παραλία
Στο Μεξικό απολαμβάνει τον έρωτά της με τον Κάλουμ Τέρνερ αυτές τις ημέρες η Ντούα Λίπα, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.
Το ζευγάρι απεικονίζεται στην παραλία να συζητά, με τον σύντροφο της τραγουδίστριας να της απλώνει αντηλιακό στο σώμα, όσο εκείνη είναι ξαπλωμένη στην ξαπλώστρα και εκείνος κάθεται δίπλα της. Οι δυο τους, αποφάσισαν να κάνουν αυτό το ταξίδι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, περνώντας από τον χειμώνα στο καλοκαίρι, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η σχέση της Ντούα Λίπα με τον Καλούμ Τένερ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και τον περασμένο Ιούνιο η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε πως οι αρραβωνιάστηκαν, δηλώνοντας στη British Vogue: «Ναι, αρραβωνιαστήκαμε. Είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα – είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
