Με καυτά μπικίνι η Ντούα Λίπα στις διακοπές με τον Καλούμ Τέρνερ στο Μεξικό, δείτε φωτογραφίες

«Η βαλίτσα μου είναι πάντα γεμάτη» έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ η Ντούα Λίπα

Τις παραλίες του Μεξικού επέλεξαν Ντούα Λίπα και Καλούμ Τέρνερ για να περάσουν τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Η 30χρονη τραγουδίστρια ανέβασε, μάλιστα, στα social media το άλμπουμ από στιγμές που πέρασε με τον ηθοποιό στις διακοπές τους αυτές.

Στα περισσότερα καρέ πρωταγωνιστεί η ίδια και τα σέξι μπικίνι που διάλεξε ενώ σε μια από τις φωτογραφίες απεικονίζεται και ο Καλούμ Τέρνερ στην ακροθαλασσιά.

«Η βαλίτσα μου είναι πάντα γεμάτη» έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ η Ντούα Λίπα σηματοδοτώντας την ετοιμότητά της για κάθε τέτοια έξοδο.

