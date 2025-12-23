Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Με καυτά μπικίνι η Ντούα Λίπα στις διακοπές με τον Καλούμ Τέρνερ στο Μεξικό, δείτε φωτογραφίες
Με καυτά μπικίνι η Ντούα Λίπα στις διακοπές με τον Καλούμ Τέρνερ στο Μεξικό, δείτε φωτογραφίες
«Η βαλίτσα μου είναι πάντα γεμάτη» έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ η Ντούα Λίπα
Τις παραλίες του Μεξικού επέλεξαν Ντούα Λίπα και Καλούμ Τέρνερ για να περάσουν τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Η 30χρονη τραγουδίστρια ανέβασε, μάλιστα, στα social media το άλμπουμ από στιγμές που πέρασε με τον ηθοποιό στις διακοπές τους αυτές.
Στα περισσότερα καρέ πρωταγωνιστεί η ίδια και τα σέξι μπικίνι που διάλεξε ενώ σε μια από τις φωτογραφίες απεικονίζεται και ο Καλούμ Τέρνερ στην ακροθαλασσιά.
«Η βαλίτσα μου είναι πάντα γεμάτη» έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ η Ντούα Λίπα σηματοδοτώντας την ετοιμότητά της για κάθε τέτοια έξοδο.
