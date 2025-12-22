Δήμητρα Γαλάνη: Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά γίνεται με ευτελή υλικά
GALA
Δήμητρα Γαλάνη: Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά γίνεται με ευτελή υλικά

Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία, ανέφερε μεταξύ άλλων η ερμηνεύτρια

Το δικό της σχόλιο για την τραπ έκανε η Δήμητρα Γαλάνη, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα με το συγκεκριμένο μουσικό είδος εντοπίζεται στην ποιότητα. Σύμφωνα με την ερμηνεύτρια, τα τραγούδια που ανήκουν στην τραπ μουσική δημιουργούνται με ευτελή υλικά.

«Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά είναι κακή τραπ αυτή. Είναι ένα είδος hip hop και συχνά γίνεται με ευτελή υλικά», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Δήμητρα Γαλάνη επισήμανε ότι η αξία ενός τραγουδιού αποδεικνύεται από την αντοχή του στον χρόνο. «Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Τραγουδάω 55 χρόνια, έχω δει τι έχει έρθει, τι έχει φύγει και τι έχει μείνει. Καμιά φορά, μέσα στον συρφετό, βρίσκεις κι ένα διαμάντι. Είναι ανάγκη της κοινωνίας. Είναι μια φάση κι αυτή», σχολίασε στη συνέχεια.

Όπως υποστήριξε, όσο γίνονται προσπάθειες να εξαλειφθούν τα στοιχεία μια πολιτιστικής ταυτότητας, τόσο ο κόσμος θα την «αγκαλιάζει», λόγω του αισθήματος οικειότητας. «Όσο κι αν προσπαθούν, θα σας το πω ωμά, να σβήσουν τα ίχνη μιας ταυτότητας, τόσο πιο αγαπητά θα γίνονται όλα αυτά, γιατί τόσο πιο κοντά θα έρχεται στη γλώσσα του ο Έλληνας», σημείωσε.

Φέρνοντας παραδείγματα από τη μουσική μόδα, η ερμηνεύτρια τόνισε: «Με αυτά τα πράγματα του συρμού, της μόδας, σκάει στην Ευρώπη η Madonna, χαμός. Η Ελλάδα κάνει τη δική της Madonna. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα: Άννα Βίσση».
