Χριστίνα Βίδου: Κάποτε ήμουν 126 κιλά, το συναισθηματικό φαγητό ήταν η διαφυγή μου
Χριστίνα Βίδου: Κάποτε ήμουν 126 κιλά, το συναισθηματικό φαγητό ήταν η διαφυγή μου
Έγινα μία ωραιότατη κοπέλα των 126 κιλών, ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις τον εαυτό σου, σχολίασε η δημοσιογράφος
Στην περίοδο που ζύγιζε 126 κιλά αναφέρθηκε η Χριστίνα Βίδου, σχολιάζοντας πως το συναισθηματικό φαγητό λειτουργούσε για εκείνη ως τρόπος διαφυγής.
Η δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλώντας για την αλλαγή στο βάρος της, αφού σήμερα είναι 61 κιλά, τα μισά από εκείνα που είχε φτάσει στο παρελθόν. Όπως εξήγησε η Χριστίνα Βίδου, για χρόνια το φαγητό λειτουργούσε ως μία ανταμοιβή στον εαυτό της, όταν ήταν πιεσμένη ή θλιμμένη.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάποτε ήμουν 126 κιλά και τώρα είμαι 61. Το συναισθηματικό φαγητό για εμένα ήταν η διαφυγή μου για πάρα πολλά χρόνια για πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι κανάκευα τον εαυτό μου όταν ήμουν πάρα πολύ ζορισμένη με κάτι. Ότι μου αξίζει τώρα να του δώσω κάτι να φάει. Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο τιμωρούσα τον εαυτό μου. Αλλά στην ηλικία που είχα τότε, 25,26,27, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι απώλειες που βίωσε στη ζωή της επηρέασαν άμεσα τη σχέση της με την τροφή: «Ένα κοριτσάκι 8 ετών που είχε κιλά. Η αγωνία της μητέρας μου, η οποία δεν ζει πια, ήταν μην τυχόν όντως εγώ ξεφύγω. Βέβαια αυτά τα κιλά έγιναν ύψος, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, εγώ σταμάτησα στα 8 να τρώω ψωμί. Ένα πρώτο κομμάτι λοιπόν που χτίστηκε τότε στη δική μου τη συμπεριφορά ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι με την πάροδο των χρόνων, οι απώλειες στη ζωή μου. Όπου αποφάσισε για κάποιο λόγο ο δικός μου αμυντικός μηχανισμός να με προστατεύσει από το να μην πονέσεις ξανά».
Όσο για τον θάνατο του συντρόφου της και τον τρόπο που τον διαχειρίστηκε τότε, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Ο σύντροφός μου σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από πολλά χρόνια. Έλεγα "δεν θα ξαναπονέσω, άρα τι θα κάνω;". Δεν το σκέφτεσαι και το κάνεις. Βρίσκεις διέξοδο στο φαγητό. Οπότε έγινα μία ωραιότατη κοπέλα των 126 κιλών, που ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις τον εαυτό σου. Θυμάμαι να παραγγέλνω μία ολόκληρη πίτσα να τη φάω και μιλάμε τώρα για 25-26 ετών. Τώρα άμα μου πεις ένα κομμάτι, δεν μπορώ να φάω. Όχι επειδή προσέχω, επειδή δεν μπορώ».
Η δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλώντας για την αλλαγή στο βάρος της, αφού σήμερα είναι 61 κιλά, τα μισά από εκείνα που είχε φτάσει στο παρελθόν. Όπως εξήγησε η Χριστίνα Βίδου, για χρόνια το φαγητό λειτουργούσε ως μία ανταμοιβή στον εαυτό της, όταν ήταν πιεσμένη ή θλιμμένη.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάποτε ήμουν 126 κιλά και τώρα είμαι 61. Το συναισθηματικό φαγητό για εμένα ήταν η διαφυγή μου για πάρα πολλά χρόνια για πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι κανάκευα τον εαυτό μου όταν ήμουν πάρα πολύ ζορισμένη με κάτι. Ότι μου αξίζει τώρα να του δώσω κάτι να φάει. Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο τιμωρούσα τον εαυτό μου. Αλλά στην ηλικία που είχα τότε, 25,26,27, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι απώλειες που βίωσε στη ζωή της επηρέασαν άμεσα τη σχέση της με την τροφή: «Ένα κοριτσάκι 8 ετών που είχε κιλά. Η αγωνία της μητέρας μου, η οποία δεν ζει πια, ήταν μην τυχόν όντως εγώ ξεφύγω. Βέβαια αυτά τα κιλά έγιναν ύψος, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, εγώ σταμάτησα στα 8 να τρώω ψωμί. Ένα πρώτο κομμάτι λοιπόν που χτίστηκε τότε στη δική μου τη συμπεριφορά ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι με την πάροδο των χρόνων, οι απώλειες στη ζωή μου. Όπου αποφάσισε για κάποιο λόγο ο δικός μου αμυντικός μηχανισμός να με προστατεύσει από το να μην πονέσεις ξανά».
Όσο για τον θάνατο του συντρόφου της και τον τρόπο που τον διαχειρίστηκε τότε, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Ο σύντροφός μου σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από πολλά χρόνια. Έλεγα "δεν θα ξαναπονέσω, άρα τι θα κάνω;". Δεν το σκέφτεσαι και το κάνεις. Βρίσκεις διέξοδο στο φαγητό. Οπότε έγινα μία ωραιότατη κοπέλα των 126 κιλών, που ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις τον εαυτό σου. Θυμάμαι να παραγγέλνω μία ολόκληρη πίτσα να τη φάω και μιλάμε τώρα για 25-26 ετών. Τώρα άμα μου πεις ένα κομμάτι, δεν μπορώ να φάω. Όχι επειδή προσέχω, επειδή δεν μπορώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα