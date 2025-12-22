Χριστίνα Βίδου: Κάποτε ήμουν 126 κιλά, το συναισθηματικό φαγητό ήταν η διαφυγή μου

το συναισθηματικό φαγητό λειτουργούσε για εκείνη ως τρόπος διαφυγής.





Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι απώλειες που βίωσε στη ζωή της επηρέασαν άμεσα τη σχέση της με την τροφή:

Όσο για τον θάνατο του συντρόφου της και τον τρόπο που τον διαχειρίστηκε τότε, η δημοσιογράφος δήλωσε:

Ένα κοριτσάκι 8 ετών που είχε κιλά. Η αγωνία της μητέρας μου, η οποία δεν ζει πια, ήταν μην τυχόν όντως εγώ ξεφύγω. Βέβαια αυτά τα κιλά έγιναν ύψος, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, εγώ σταμάτησα στα 8 να τρώω ψωμί. Ένα πρώτο κομμάτι λοιπόν που χτίστηκε τότε στη δική μου τη συμπεριφορά ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι με την πάροδο των χρόνων, οι απώλειες στη ζωή μου. Όπου αποφάσισε για κάποιο λόγο ο δικός μου αμυντικός μηχανισμός να με προστατεύσει από το να μην πονέσεις ξανάΟ σύντροφός μου σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από πολλά χρόνια. Έλεγα "δεν θα ξαναπονέσω, άρα τι θα κάνω;". Δεν το σκέφτεσαι και το κάνεις. Βρίσκεις διέξοδο στο φαγητό. Οπότε έγινα μία ωραιότατη κοπέλα των 126 κιλών, που ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις τον εαυτό σου. Θυμάμαι να παραγγέλνω μία ολόκληρη πίτσα να τη φάω και μιλάμε τώρα για 25-26 ετών. Τώρα άμα μου πεις ένα κομμάτι, δεν μπορώ να φάω. Όχι επειδή προσέχω, επειδή δεν μπορώ