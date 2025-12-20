Εβελίνα Παπούλια για Δύο Ξένους: Είχα κατάθλιψη τότε, συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο
Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο, ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Για την κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπη την περίοδο που έπαιζε στους Δύο Ξένους μίλησε η Εβελίνα Παπούλια, εξηγώντας πως παρόλο που ζούσε μία πολύ όμορφη συνθήκη, δεν μπορούσε να διαχειριστεί το άγχος που της προκαλούσε η επιτυχία.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, και δήλωσε πως είχε περάσει πολύ δύσκολα το διάστημα που γυριζόταν η σειρά, ωστόσο αναφέρθηκε και σε άλλα κομμάτια της προσωπικής της ζωής, όπως είναι η απώλεια, η μητρότητα και ο γάμος.
Η Εβελίνα Παπούλια είπε για την κατάθλιψη που αντιμετώπισε: «Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. Ενώ είχα κάτι τόσο όμορφο να χαρώ, για κάποιο λόγο συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο, ήταν πολύ αγχωτικό. Μου στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία μου. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο, δεν ήταν όπως είναι τώρα τα πράγματα. Όταν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, παθαίνεις έναν πανικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το ζήσει. Το να περπατάς στον δρόμο και να σε σταματάνε κάθε δέκα λεπτά και να μην μπορείς να είσαι με τη φόρμα σου και να υπάρχει κριτική του πώς είσαι, τι φόρεσες... είναι λίγο περίεργο όταν δεν το έχεις συνηθίσει. Εννοείται πληγώθηκα από πράγματα. Μπορεί να λέμε τώρα ότι οι Δύο Ξένοι είναι all time classic, αλλά τότε δεν ήταν έτσι, τρώγαμε πολύ "ξύλο" από δημοσιογράφους και ανθρώπους του χώρου. Μας έλεγαν "ελαφριούς"».
Στη συνέχεια, ωστόσο, ανέφερε για το σίριαλ: «Εάν τύχει θα το δω. Θεωρώ - και τότε το πίστευα - ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία σειρά, με πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Υπήρχε η πιθανότητα η "Μαρίνα" να γίνει κουλτουριάρα, δεν καταφέραμε όμως να κάνουμε τον τρίτο κύκλο. Νομίζω ότι ήταν πολλά που έπεσαν μαζί. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο με απίστευτο χιούμορ».
«Δεν είναι πολύ ευχάριστο που έχουν "φύγει" άνθρωποι από αυτή τη σειρά, παρόλα αυτά έχουν "μείνει"», πρόσθεσε έπειτα.
Και μιλώντας για τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή η Εβελίνα Παπούλια δήλωσε: «Έχω έρθει αντιμέτωπη με την απώλεια από πολύ μικρή ηλικία και έχω βρει ένα μηχανισμό γύρω από αυτό. Πιστεύω ότι τίποτα δεν χάνεται. Εδώ είμαστε πολύ προσωρινοί και το παίρνουμε και πάρα πολύ σοβαρά το όλο πράγμα. Η ζωή είναι αλλού».
Όσον αφορά στη σχέση της με την θρησκεία, είπε: «Εννοείται πιστεύω στον Θεό. Ίσως να μην πιστεύω σε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένη σαν λέξη. Κάποιοι αρνούνται τη λέξη "Θεός". Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει σε κάτι, ακόμα κι αν το εννοεί σύμπαν, ενέργεια...»
Σχετικά με την μητρότητα, η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη: «Δεν είναι εύκολο πράγμα η μητρότητα. Ειδικά όταν προσπαθείς να τα κάνεις όλα, να είσαι και μαμά και μπαμπάς και φίλη και γυναίκα. Νιώθω ότι έγινα πιο σωστός άνθρωπος, να συμβαδίζω πιο πολύ με τις αρχές μου, ώστε να δίνω ένα σωστό παράδειγμα στην κόρη μου. Έχω κάνει τεράστια λάθη, αλλά τουλάχιστον αυτό προσπαθούσα. Έχω ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη μου, δεν με φοβίζει καθόλου η συγγνώμη».
Τέλος, για τον έρωτα στη ζωή της, επισήμανε: «Για εμένα ο έρωτας δεν πρέπει να φοράει νυφικό. Εμένα δεν μου ταιριάζει ο γάμος, το έχω αποδείξει δύο φορές. Εμένα δεν μου αρέσει η ασφάλεια και δεν θέλω να ανήκω κάπου, θέλω να επιλέγω που είμαι, δεν μου ταιριάζει. Είμαι πάρα πολύ πιστή. Αν κάποιος είναι άπιστος πιστεύω ότι είναι πολύ ανασφαλής».
