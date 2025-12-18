Wiz Khalifa: Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να εκτίσει ποινή φυλάκισης 9 μηνών στη Ρουμανία για κατοχή μαριχουάνας
Η νομική ομάδα του ράπερ βρίσκεται στη διαδικασία άσκησης έφεσης κατά της απόφασης
Το ενδεχόμενο να εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών σε φυλακή της Ρουμανίας για κατοχή μαριχουάνας αντιμετωπίζει ο Wiz Khalifa. Ωστόσο, ο ράπερ ελπίζει να βρεθεί εναλλακτική λύση αντί για την οριστική καταδίκη που μόλις επιβλήθηκε από τις αρχές της χώρας.
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, το Εφετείο της Κωνστάντζας έκανε δεκτή έφεση που κατέθεσε η DIICOT, η αρμόδια εισαγγελική υπηρεσία της περιοχής, και αποφάσισε την καταδίκη Wiz Khalifa σε εννέα μήνες φυλάκιση, παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενη απόφαση του είχε επιβληθεί μόνο πρόστιμο 3.000 λέου, περίπου 700 δολάρια.
Πηγές κοντά στον ράπερ ανέφεραν στο TMZ ότι τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η νομική του ομάδα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία άσκησης έφεσης κατά της απόφασης.
Ο Wiz Khalifa είχε συλληφθεί και κρατηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εμφάνισή του στο Beach Please! Festival στο Κοστινέστι, τον Ιούλιο του 2024, όταν άναψε ένα τσιγάρο μαριχουάνας, ενώ χόρευε στη σκηνή υπό τους ήχους του «The Next Episode» των Dr. Dre και Snoop Dogg.
Wiz Khalifa is facing a potential 9-month stint in Romanian prison for weed ... but he's hoping to find an alternate solution to a definitive sentence.— TMZ (@TMZ) December 18, 2025
Details: https://t.co/nNsjiAfdaV pic.twitter.com/ApovdbSADh
