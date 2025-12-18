Ο Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο παρουσιαστής των BAFTA 2026
GALA
BAFTA Βραβεία BAFTA Άλαν Κάμινγκ

Ο Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο παρουσιαστής των BAFTA 2026

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Ο Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο παρουσιαστής των BAFTA 2026
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός και παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο οικοδεσπότης των BAFTA 2026, των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, είναι μια από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τιμά ταλέντα εντός και εκτός οθόνης σε όλο τον κόσμο.

Η τελετή θα μεταδοθεί στο BBC One και στο BBC iPlayer την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο Άλαν Κάμινγκ, διαδέχεται στη θέση του παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Τέναντ.  Ο Κάμινγκ είναι γνωστός από ρόλους του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στις πιο σημαντικές ερμηνείες του περιλαμβάνονται ο ρόλος στο βραβευμένο με Tony και Olivier Cabaret, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στη σειρά του CBS The Good Wife, για την οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου, καθώς και ένα Emmy για το έργο του ως εκτελεστικός παραγωγός.

Πρόσφατα εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως ως παρουσιαστής και παραγωγός της σειράς The Traitors, για την οποία έχει κερδίσει τέσσερα Emmy και δύο βραβεία Critics’ Choice.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης