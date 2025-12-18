Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ο Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο παρουσιαστής των BAFTA 2026
Ο Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο παρουσιαστής των BAFTA 2026
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
Ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός και παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο οικοδεσπότης των BAFTA 2026, των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, είναι μια από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τιμά ταλέντα εντός και εκτός οθόνης σε όλο τον κόσμο.
Η τελετή θα μεταδοθεί στο BBC One και στο BBC iPlayer την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Ο Άλαν Κάμινγκ, διαδέχεται στη θέση του παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Τέναντ. Ο Κάμινγκ είναι γνωστός από ρόλους του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στις πιο σημαντικές ερμηνείες του περιλαμβάνονται ο ρόλος στο βραβευμένο με Tony και Olivier Cabaret, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στη σειρά του CBS The Good Wife, για την οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου, καθώς και ένα Emmy για το έργο του ως εκτελεστικός παραγωγός.
Πρόσφατα εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως ως παρουσιαστής και παραγωγός της σειράς The Traitors, για την οποία έχει κερδίσει τέσσερα Emmy και δύο βραβεία Critics’ Choice.
Η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, είναι μια από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τιμά ταλέντα εντός και εκτός οθόνης σε όλο τον κόσμο.
Η τελετή θα μεταδοθεί στο BBC One και στο BBC iPlayer την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Unmasking your EE BAFTA Film Awards 2026 host... ✨— BAFTA (@BAFTA) December 18, 2025
We can't wait to see the wonderful Alan Cumming in action on Sunday 22 February 🎬 #EEBAFTAs pic.twitter.com/0H3xDvsApV
Πρόσφατα εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως ως παρουσιαστής και παραγωγός της σειράς The Traitors, για την οποία έχει κερδίσει τέσσερα Emmy και δύο βραβεία Critics’ Choice.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα