Κλαυδία για χωρισμό από Oge: Οι προσωπικότητές μας ήταν πολύ κοινές μεταξύ τους και αυτό μας έφερνε σε σύγκρουση
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον λόγο που έβαλαν τέλος στη σχέση τους
Στον χωρισμό της από τον Oge αναφέρθηκε η Κλαυδία σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκαλύπτοντας τον λόγο που οι δυο τους μετά από οκτώ περίπου μήνες, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη σχέση τους.
Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στο Youtube από όσα θα εξομολογηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Τετ α Τετ, η τραγουδίστρια εξήγησε πως το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της έμοιαζε πολύ με του πρώην συντρόφου της ήταν αυτό που τους απομάκρυνε.
Η τραγουδίστρια δήλωσε για τον χωρισμό της με τον Oge: «Υπήρξε ένας χωρισμός. Ήμασταν δύο προσωπικότητες πολύ κοινές μεταξύ τους, που αυτό μας έφερνε σε σύγκρουση».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Κλαυδία ανέφερε για τον λόγο που δεν βγάζει τα γυαλιά της στις εμφανίσεις της: «Το είχα αυτονόητο ότι θα τραγουδάω με τα γυαλιά μου, γιατί τα γυαλιά μου είναι κομμάτι του εαυτού μου. Δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ, μόνο όταν κοιμάμαι».
Όσον αφορά στη Eurovision σημείωσε: «Δυσκόλεψε όλο το κλίμα για όλους τους διαγωνιζόμενους, γιατί ξαφνικά η Eurovision απέκτησε μια πολύ βαριά πολιτική χροιά».
Για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στον διαγωνισμό τραγουδιού, τόνισε: «Τη δεύτερη φορά, δεν θα πήγαινα για να περάσω καλά και να πάρω μια καλή θέση, θα πήγαινα για να κερδίσω», ενώ για την κριτική που δέχτηκε για την εμφάνισή της με την «Αστερομάτα», είπε: «Η κριτική που έγινε στον Γιώργο Λιάγκα δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που εξέφραζε την άποψή του».
