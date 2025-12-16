Καίτη Γκρέυ: Αν είναι πλαστή η διαθήκη αλίμονο σε όσους ενεπλάκησαν, προειδοποιεί ο γιος της
Καίτη Γκρέυ: Αν είναι πλαστή η διαθήκη αλίμονο σε όσους ενεπλάκησαν, προειδοποιεί ο γιος της
Ο Φίλιππος Ηλιάδης απειλεί με μηνύσεις και κάνει λόγο για σκευωρία
Με μηνύσεις απειλεί ο γιος της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππος Ηλιάδης, όσους μπορεί να βρίσκονται πίσω από τη διαθήκη της μητέρας του, καθώς επιμένει πως είναι πλαστή.
Πριν από μερικές ημέρες ο ίδιος κατέθεσε αγωγή για την ακύρωσή της, διότι ύστερα από έλεγχο γραφολόγων πείστηκε ακόμη περισσότερο πως θα δεν μπορούσε να την έχει γράψει η μητέρα του. Ο Φίλιππος Ηλιάδης υποστηρίζει πως η Καίτη Γκρέυ δεν ήταν σε θέση, πνευματικά και σωματικά, να συντάξει διαθήκη το διάστημα που φέρεται πως το έκανε.
Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, αναφέρει για τις επόμενες κινήσεις του: «Θα περιμένω την απόφαση που θα εκδώσει το Πρωτοδικείο για την πλαστότητα της διαθήκης. Εάν η διαθήκη αποδειχτεί ότι είναι πλαστή από το Πρωτοδικείο, αλίμονο σε όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτή τη σκευωρία. Θα μηνυθούν και θα λογοδοτήσουν».
Δείτε το βίντεο
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, σε δηλώσεις που έκανε για την υπόθεση, επισήμανε: «Όταν δημοσιεύτηκε η διαθήκη νόμιμα από το Πρωτοδικείο, πήγα την πήρα, τη διάβασα. Ο πελάτης μου, μου παρέθεσε τα στοιχεία όλα τα οποία επεξεργάστηκα, πήγα σε γραφολόγο, έκανα όλες τις νόμιμες ενέργειες και πείστηκα ότι αυτή η διαθήκη δεν είναι γνήσια. Έτσι λοιπόν κατέθεσα μία αγωγή για να ακυρωθεί. Εγώ τα στοιχεία που μου παρουσίασε ο πελάτης μου, τα βρήκα επαρκέστατα ώστε να ασκήσω αυτή την αγωγή προκειμένου να ακυρωθεί η διαθήκη. Από εκεί και πέρα, φυσικά θα κρίνουν τα δικαστήρια.
Δεν θα κάνω άλλη κίνηση, μέχρι να αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι γνήσια ή πλαστή. Εάν αποδειχθεί ότι η διαθήκη στα δικαστήρια είναι πλαστή, βεβαίως θα κάνω άλλες κινήσεις. Μάρτυρες είπαν ότι ισχύει η διαθήκη όταν παρουσιάστηκε… Αυτό θα κριθεί. Αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι η διαθήκη είναι πλαστή, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αν όμως αποδειχθεί ότι είναι γνήσια, όλα καλά. Στρέφομαι κατά της διαθήκης. Αν αποδειχθεί ότι είναι πλαστή θα στραφώ και κατά των προσώπων, βεβαίως. Των προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην όλη αυτή ιστορία. Αυτά αργούν, δεν γίνονται αμέσως. Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενάμιση χρόνου».
