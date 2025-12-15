Ο γιος της Καίτης Γκρέυ επιμένει ότι η διαθήκη της δεν είναι γνήσια, τι δήλωσε η δικηγόρος του
Ο γιος της Καίτης Γκρέυ επιμένει ότι η διαθήκη της δεν είναι γνήσια, τι δήλωσε η δικηγόρος του
Αν αποδειχθεί ότι είναι πλαστή θα στραφώ και κατά των προσώπων, αναφέρει η συνήγορος του Φίλιππου Ηλιάδη
Στην πλαστότητα της διαθήκης της Καίτης Γκρέυ επιμένει ο γιος της, Φίλιππος Ηλιάδης, ο οποίος έχει καταθέσει αγωγή για την ακύρωσή της. Μοναδικός κληρονόμος της σύμφωνα με το έγγραφο που βρέθηκε μετά τον θάνατο της ερμηνεύτριας είναι ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, κάτι το οποίο αμφισβητεί ο πρώτος, προσπαθώντας με κάθε μέσο να αποδείξει πως η διαθήκη αυτή δεν είναι αληθινή.
Η δικηγόρος του, το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, μίλησε στο Buongiorno και εξήγησε πως έχει πειστεί ύστερα από κάποιες ενέργειες που έκανε πως το έγγραφο είναι πλαστό, γι' αυτό και πήρε την απόφαση να κινηθεί νομικά με τον πελάτη της. Εφόσον, όμως, η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, περιμένει τα αποτελέσματα και μετά την ανακοίνωση αυτών θα κινηθεί αναλόγως.
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, δήλωσε συγκεκριμένα για τη διαθήκη: «Όταν δημοσιεύτηκε η διαθήκη νόμιμα από το Πρωτοδικείο, πήγα την πήρα, τη διάβασα. Ο πελάτης μου, μου παρέθεσε τα στοιχεία όλα τα οποία επεξεργάστηκα, πήγα σε γραφολόγο, έκανα όλες τις νόμιμες ενέργειες και πείστηκα ότι αυτή η διαθήκη δεν είναι γνήσια. Έτσι λοιπόν κατέθεσα μία αγωγή για να ακυρωθεί. Εγώ τα στοιχεία που μου παρουσίασε ο πελάτης μου, τα βρήκα επαρκέστατα ώστε να ασκήσω αυτή την αγωγή προκειμένου να ακυρωθεί η διαθήκη. Από εκεί και πέρα, φυσικά θα κρίνουν τα δικαστήρια.
Δεν θα κάνω άλλη κίνηση, μέχρι να αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι γνήσια ή πλαστή. Εάν αποδειχθεί ότι η διαθήκη στα δικαστήρια είναι πλαστή, βεβαίως θα κάνω άλλες κινήσεις. Μάρτυρες είπαν ότι ισχύει η διαθήκη όταν παρουσιάστηκε… Αυτό θα κριθεί. Αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι η διαθήκη είναι πλαστή, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αν όμως αποδειχθεί ότι είναι γνήσια, όλα καλά».
Στη συνέχεια η ίδια συμπλήρωσε: «Στρέφομαι κατά της διαθήκης. Αν αποδειχθεί ότι είναι πλαστή θα στραφώ και κατά των προσώπων, βεβαίως. Των προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην όλη αυτή ιστορία. Αυτά αργούν, δεν γίνονται αμέσως. Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενάμιση χρόνου».
