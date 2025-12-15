Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ο Σπύρος Μαρτίκας απαντά για τις φωτογραφίες που έφτιαξε με AI δίπλα στον Παντελή Παντελίδη: Πού είδατε ασέβεια;
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιούργησα κάτι το οποίο ταπεινά θα ήθελα να το ζήσω, δήλωσε ακόμη ο φαρμακοποιός
Για τις φωτογραφίες που έφτιαξε με AI δίπλα στον Παντελή Παντελίδη απάντησε ο Σπύρος Μαρτίκας στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο φαρμακοποιός πριν από μερικές ημέρες ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ψεύτικες φωτογραφίες όπου βρίσκεται στο καμαρίνι του τραγουδιστή με μία άλλη κοπέλα και επειδή δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν έκανε τίποτα με ασέβεια και συνεχίζει να μη βλέπει κάποιο λάθος στην πράξη του.
Ο ίδιος μιλώντας στο Πρωινό Σαββατοκύριακο, δήλωσε: «Φοβερή τεχνολογία, μας βοηθάει πάρα πολύ. Τα αρνητικά σχόλια τα είδα, αλλά γιατί; Πού είδατε ασέβεια; Είμαι τεράστιος θαυμαστής ενός ανθρώπου που άφησε ιστορία και μίλησε στις καρδιές του κόσμου. Και τον τίμησα με την βοήθεια της τεχνολογίας. Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να τον γνωρίσω και δεν τον γνώρισα ποτέ και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιούργησα κάτι το οποίο ταπεινά θα ήθελα να το ζήσω και δεν τα κατάφερα. Έχω αναρτήσει με ψυχή μια αποθέωση στο πρόσωπό του. Το διαβάσατε το κείμενο; Να μην ακούσουμε ξανά τα τραγούδια του; Ακούω και Μάικλ Τζάκσον, να μην τον ακούω δηλαδή επειδή έφυγε από την ζωή; Δεν το καταλαβαίνω. Δεν σκέφτηκα να κατεβάσω την ανάρτηση. Το φαν κλαμπ του Παντελή Παντελίδη μου έγραψε μήνυμα πολύ εγκάρδιο και πολύ καλό και τους απάντησα. Ανέβασαν το ποστ σε στόρι και το έκανα ριπόστ και τους ευχαριστώ. Μου είπαν "σε ευχαριστούμε για όλο αυτό". Τι σκοπό έχω; Δημοσιότητα; Έχω. Όσα άσχημα σχόλια γράφτηκαν έλεγαν για δημοσιότητα και για λάικς και ότι εκμεταλλεύτηκα κάτι. Έχω δημοσιότητα».
Ο Σπύρος Μαρτίκας συνόδευσε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με τον Παντελή Παντελίδη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με ένα μακροσκελές κείμενο κατά το οποίο μιλά για την «αθανασία» της ψυχής του, για την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του αλλά και για το γεγονός πως μπήκε στα σπίτια όλων με τη μουσική του.
«Κάποιοι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Κάποιοι γράφουν ιστορία γιατί ο Θεός τους επέλεξε . Κι εσύ, Παντελή, ήσουν ένας από αυτούς.
Σε λάτρεψα ! Ήσουν η φωνή που έσπαγε κόκκαλα, η ψυχή που μιλούσε αληθινά, που κατάφερε να συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.
Ένας αδικοχαμένος καλλιτέχνης που δεν πρόλαβε, αλλά άφησε πίσω του κάτι μεγαλύτερο από ζωή: μνήμη, συναίσθημα, αλήθεια.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Έμεινες ανεξίτηλος στη μνήμη όλων μας. Σε λάτρεψε το πανελλήνιο, γιατί τραγουδούσες αυτά που φοβόμασταν να πούμε. Γιατί ήσουν ακατέργαστος, αληθινός, φωτιά και πληγή μαζί. Γιατί κάθε σου τραγούδι ήταν μια εξομολόγηση — κι εμείς, όλοι εμείς, νιώθαμε ότι μας μιλούσες προσωπικά. Ο Παντελής δεν “έφυγε”. Ο Παντελής έγινε κομμάτι μας. Μια φωνή που γυρίζει τον χρόνο πίσω, μια θύμηση που μας τρυπάει την καρδιά, μια παρουσία που δεν χωρά σε λήθη.
Κι εγώ σήμερα ανεβάζω αυτές τις φωτογραφίες όχι για να θυμηθούμε…αλλά για να θυμίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χάνονται. Ζουν μέσα από όσα άφησαν. Και εσύ, Παντελή, άφησες τα πάντα. Αθάνατος».
