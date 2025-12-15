Η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους: Το φιλί, η «κόντρα» και τα χρόνια πολλά, δείτε βίντεο
Η αθλήτρια ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της για την ονομαστική του εορτή
Μια κόντρα στους κρίκους με τον Λευτέρη Πετρούνια έκανε η Βασιλική Μιλλούση, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι είχε θράσος σκεπτόμενη να αναμετρηθεί μαζί του.
Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε την ονομαστική του εορτή και η σύζυγός του, του ευχήθηκε δημόσια μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στο απόσπασμα, το ζευγάρι φαίνεται να έχει κρεμαστεί από δύο ζευγάρια κρίκων, κάνοντας ένα challenge σχετικά με το ποιος θα έμενε περισσότερη ώρα στον αέρα, ενώ ο Λευτέρης Πετρούνιας της έδωσε και ένα φιλί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η αθλήτρια έγραψε ευχόμενη στον Λευτέρη Πετρούνια: «Χρόνια πολλά στον τρελό μου σύζυγο. Δεν πιστεύω να βαρεθήκατε να μας λέτε Χρόνια πολλά τον τελευταίο καιρό; Έχουμε και άλλα» και πρόσθεσε: «Με αυτό το αστείο challenge (ποιος θα μείνει πιο πολύ στους κρίκους) θα σου ευχηθώ για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Υ.γ έχω πολύ θράσος για να του πάω κόντρα στους κρίκους».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
