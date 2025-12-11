Η Σακίρα ανέβασε τους γιους της στη σκηνή, η συγκίνηση της τραγουδίστριας
Τα παιδιά της ερμήνευσαν μαζί της το τραγούδι που η 48χρονη σταρ έγραψε για εκείνα
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Σακίρα κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Αργεντινή, καθώς στη σκηνή ανέβηκαν οι γιοι της, οι οποίοι, μάλιστα, τραγούδησαν μαζί της το κομμάτι «Acróstico» που κυκλοφόρησε το 2023.
Η 48χρονη τραγουδίστρια φόρεσε μία τουαλέτα, με μεταλλικό μπούστο σε στιλ κορσέ με πιέτες, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα και ο 12χρονος Μίλαν όπως και ο 10χρονος Σάσα εμφανίστηκαν δίπλα της φορώντας κοστούμια στο ίδιο χρώμα.
Κατά τη διάρκεια του live ο μεγάλος της γιος έγειρε προς το μέρος της και της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο, με το κοινό να τους αποθεώνει στις κερκίδες, ενώ ο μικρότερος στο τέλος του τραγουδιού χαιρέτησε τους θεατές χαμογελώντας.
Το τραγούδι «Acróstico» έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σακίρα, διότι αποτελεί μια ανοιχτή επιστολή αγάπης προς τα παιδιά της και είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε το πρώτο γράμμα κάθε στίχου, αν διαβαστεί συνεχόμενα, να σχηματίζει συγκεκριμένες λέξεις.
Η εμφάνιση που έκανε με τον Μίλαν και τον Σάσα στην Αργεντινή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran», που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Η περιοδεία αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως εκείνη με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της latin μουσικής από γυναίκα καλλιτέχνιδα, με τη σταρ να έχει πλέον στην κατοχή της το βραβείο Global Touring Icon του Billboard.
