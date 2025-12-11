Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογράφισε τον Κίμωνα Κουρή και τον γιο τους να παίζουν πιάνο
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογράφισε τον Κίμωνα Κουρή και τον γιο τους να παίζουν πιάνο
Το ζευγάρι απέκτησε πριν από τρεις μήνες το πρώτο του παιδί
Τον Κίμωνα Κουρή με τον τριών μηνών γιο τους να παίζουν μαζί πιάνο φωτογράφισε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.
Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δείχνοντάς τους μία οικογενειακή στιγμή.
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Σεπτέμβριο, με την ηθοποιό να γράφει τότε στα social media για τον ερχομό του γιου της στη ζωή: «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει».
Δείτε την ανάρτησή της
