Κίμων Κουρής: Είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα, είπε για τη γέννηση του γιου του
Ο ηθοποιός και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου απέκτησαν πριν από λίγες εβδομάδες το πρώτο τους παιδί
Τα συναισθήματα για τη γέννηση του γιου του περιέγραψε ο Κίμων Κουρής, κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες» στιγμές που ζει από τη στιγμή που η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έφερε στη ζωή το παιδί τους.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε στα social media την ευχάριστη είδηση, πως δηλαδή εκείνη και ο Κίμων Κουρής έγιναν γονείς για πρώτη φορά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός ανέφερε, πως το παιδί και η σύζυγός του είναι καλά και πως η σχέση του με την ηθοποιό εξελίσσεται φυσικά: «Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις, είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ήταν φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά».
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τα πόδια του μωρού, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα. Στη λεζάντα, η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του τοκετού, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την ευτυχία της για το δώρο της μητρότητας, χαρακτηρίζοντας τον ερχομό του παιδιού της ως «θαύμα».
«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. (...) Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς!», έγραψε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».
Δείτε το βίντεο
Η πρώτη ανάρτηση για τη γέννηση του παιδιού τους
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».
