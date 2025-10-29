Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογραφίζεται με τον δύο μηνών γιο της - «Ευτυχία», έγραψε στο Instagram
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογραφίζεται με τον δύο μηνών γιο της - «Ευτυχία», έγραψε στο Instagram
Η ηθοποιός μοιράστηκε μια εικόνα από τη βόλτα που απόλαυσε με το παιδί της
Με τον δύο μηνών γιο της φωτογραφήθηκε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί στις 6 Σεπτεμβρίου.
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου απόλαυσε μια βόλτα με τον γιο της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μια τρυφερή εικόνα με τους δυο τους. Σε αυτή η ηθοποιός κοιτά χαμογελώντας τον φωτογραφικό φακό, ενώ κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της. «Ευτυχία», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσης.
Δείτε την ανάρτηση
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου απόλαυσε μια βόλτα με τον γιο της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μια τρυφερή εικόνα με τους δυο τους. Σε αυτή η ηθοποιός κοιτά χαμογελώντας τον φωτογραφικό φακό, ενώ κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της. «Ευτυχία», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσης.
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα