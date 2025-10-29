Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογραφίζεται με τον δύο μηνών γιο της - «Ευτυχία», έγραψε στο Instagram
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογραφίζεται με τον δύο μηνών γιο της - «Ευτυχία», έγραψε στο Instagram

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια εικόνα από τη βόλτα που απόλαυσε με το παιδί της

Με τον δύο μηνών γιο της φωτογραφήθηκε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου απόλαυσε μια βόλτα με τον γιο της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μια τρυφερή εικόνα με τους δυο τους. Σε αυτή η ηθοποιός κοιτά χαμογελώντας τον φωτογραφικό φακό, ενώ κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της. «Ευτυχία», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Δείτε την ανάρτηση



