Mαχαίρωσαν μέχρι θανάτου τον υποψήφιο με Grammy Τζούμπιλαντ Σάικς - Η αστυνομία συνέλαβε τον γιο του
Ο 31χρονος γιος του κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της δολοφονίας
Νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα εντοπίστηκε ο υποψήφιος για Grammy ερμηνευτής της όπερας Τζούμπιλαντ Σάικς, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ο 31χρονος γιος του συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατό του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι Αρχές ανταποκρίθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε κλήση για «επίθεση σε εξέλιξη» στο σπίτι του Σάικς, έπειτα από τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο οδηγήθηκαν από τον καλούντα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου βρήκαν τον 71χρονο με «κρίσιμα τραύματα συμβατά με επίθεση με μαχαίρι». Ο Σάικς κατέληξε επί τόπου.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο γιος του, Μάικα Σάικς, βρισκόταν στο σπίτι και συνελήφθη για τον φόνο. Ο 31χρονος κρατείται στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Τμήμα Αστυνομίας της Σάντα Μόνικα θα παραδώσει την υπόθεση στους εισαγγελείς, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν διώξεις. Κίνητρο δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.
Ο Τζούμπιλαντ Σάικς υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος με καριέρα που ξεχώρισε για την εντυπωσιακή ευελιξία της φωνής του και την ικανότητά του να κινείται με την ίδια άνεση στην όπερα, το gospel και την τζαζ. Εμφανίστηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές των ΗΠΑ, όπως το Carnegie Hall, το Kennedy Center, το Hollywood Bowl και την Metropolitan Opera, ερμηνεύοντας κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.
Το 2009 ήταν υποψήφιος για Grammy για τον ρόλο του Celebrant στο «Mass» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες και μαέστρους. Οι κριτικοί τον επαινούσαν για τον ιδιαίτερο, ζεστό ήχο και τον τρόπο με τον οποίο συνέδεε την κλασική τεχνική με το συναίσθημα και την αφηγηματική δύναμη του gospel, δημιουργώντας μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς βαρύτονους της γενιάς του.
Φωτογραφία άρθρου: Brill/ullstein bild via Getty Images
