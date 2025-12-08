Τραϊάνα Ανανία: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε τον μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;
GALA
Τραϊάνα Ανανία Γάμος

Τραϊάνα Ανανία: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε τον μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;

Η συγκατοίκηση είναι ένα βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης, δήλωσε η τραγουδίστρια

Τραϊάνα Ανανία: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε τον μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;
Ιωάννα Μαρίνου
50 ΣΧΟΛΙΑ
Σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός γάμου, η Τραϊάνα Ανανία εξήγησε ότι προσπαθεί να ανταποκριθεί στα καθημερινά της έξοδα και δεν σκέφτεται το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται ένα τέτοιο μυστήριο.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας αρχικά πώς βιώνει το τέλος της χρονιάς: «Τώρα που φεύγει το 2025, έχω αφήσει τα πάντα πίσω, γιατί έκανα και μια μετακόμιση τώρα, έτσι ξαφνικά. Οπότε, έχει γίνει μεγάλη ταραχή στη ζωή μου».

Στη συνέχεια, απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συγκατοίκησης: «Πώς με κόβεις; Με κόβεις να συγκατοικώ; Το επόμενο βήμα είναι η συγκατοίκηση; Δεν θα το έλεγα, αγαπητέ μου. Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου μόνος στο σπίτι και να μην χρειάζεσαι κανέναν». Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε και για το κεφάλαιο του γάμου, τονίζοντας: «Η συγκατοίκηση είναι βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας; Είναι μεγάλο το κόστος του γάμου».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
50 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης