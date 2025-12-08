Τραϊάνα Ανανία: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε τον μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;
Η συγκατοίκηση είναι ένα βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης, δήλωσε η τραγουδίστρια
Σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός γάμου, η Τραϊάνα Ανανία εξήγησε ότι προσπαθεί να ανταποκριθεί στα καθημερινά της έξοδα και δεν σκέφτεται το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται ένα τέτοιο μυστήριο.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας αρχικά πώς βιώνει το τέλος της χρονιάς: «Τώρα που φεύγει το 2025, έχω αφήσει τα πάντα πίσω, γιατί έκανα και μια μετακόμιση τώρα, έτσι ξαφνικά. Οπότε, έχει γίνει μεγάλη ταραχή στη ζωή μου».
Στη συνέχεια, απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συγκατοίκησης: «Πώς με κόβεις; Με κόβεις να συγκατοικώ; Το επόμενο βήμα είναι η συγκατοίκηση; Δεν θα το έλεγα, αγαπητέ μου. Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου μόνος στο σπίτι και να μην χρειάζεσαι κανέναν». Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε και για το κεφάλαιο του γάμου, τονίζοντας: «Η συγκατοίκηση είναι βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας; Είναι μεγάλο το κόστος του γάμου».
