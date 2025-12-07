Θοδωρής Μαραντίνης: Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα
Σκεφτόμουν ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ, σχολίασε ο τραγουδιστής
Ένα σχόλιο για τον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου έκανε ο Θοδωρής Μαραντίνης, σχολιάζοντας ότι η μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για τον έρωτα ήταν το γεγονός ότι παντρεύτηκε.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» που προβλήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Όταν ο Θοδωρής Μαραντίνης μπήκε στο «εξομολογητήριο» απάντησε σε ερωτήσεις για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Ανάμεσα σε αυτές, μία αφορούσε «στη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για τον έρωτα» με τον τραγουδιστή να απαντάει: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ».
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής, Θέμης Γεωργαντάς τον ρώτησε σχετικά με «την τελευταία φορά που έκλαψε», με τον Θοδωρή Μαραντίνη να δηλώνει: «Ήταν όταν άκουσα κάποια νέα που θεώρησα ότι ήταν πολύ άδικα για εμένα» και πρόσθεσε: «Η παύση ήταν νεκρική, γιατί όλοι κατάλαβαν». Μια ακόμη ερώτηση για την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη ήταν εάν «τον έρωτα της ζωής σου τον γνωρίζεις μία φορά;» με τον Θοδωρή Μαραντίνη να δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση: «Νομίζω ότι τον γνωρίζουμε όσες φορές κάνουμε παιδιά».
