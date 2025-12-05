Η Κάτια Ταραμπάνκο και ο Έντουαρντ Στεργίου επιστρέφουν στο GNTM
Οι πρώην παίκτες θα ποζάρουν μαζί με τα μοντέλα στη νέα φωτογράφιση

Δύο πρώην παίκτες του GNTM επιστρέφουν στο νέο επεισόδιο, που θα προβληθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:00, για να πρωταγωνιστήσουν με τα διαγωνιζόμενα μοντέλα στη δοκιμασία φωτογράφισης.

Ο λόγος για την Κάτια Ταραμπάνκο που είχε αναδειχτεί νικήτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού το 2019 μαζί με την Άννα Μαρία Ηλιάδου και τον Έντουαρντ Στεργίου που είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα τον επόμενη χρονιά.

Τα δύο μοντέλα θα κληθούν να ποζάρουν μαζί με τους παίκτες κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης ως fashion riders. «Θα μεταμορφωθείτε σε fashion riders και θα δουλέψετε ζευγάρια», τους ανακοινώνει η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Δείτε το τρέιλερ και αποσπάσματα από το νέο επεισόδιο

GNTM 2025 | trailer 13ου επεισοδίου - Παρασκευή 5/12
GNTM 2025 - Sneak Preview | "Έμπλεξα τα μπούτια μου με το... παλιο-jacket!"
GNTM 2025 - Sneak Preview | Το παιδικό crush του Ανέστη έρχεται στο σετ!
