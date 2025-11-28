GNTM: Κλάματα στο Makeover - «Δεν μπορώ να με δω όμορφη έτσι»
Πριν τη διαμόρφωση της τελικής δεκάδας τα διαγωνιζόμενα μοντέλα υιοθέτησαν νέο look

Λίγο πριν διαμορφωθεί η τελική δεκάδα του GNTM τα διαγωνιζόμενα μοντέλα πέρασαν από τη διαδικασία του Makeover που σε κάποιους έφερε κλάματα.

Η Άννα ήταν η παίκτρια που επηρεάστηκε πιο πολύ από όλους συναισθηματικά με την αλλαγή που έγινε στα μαλλιά της κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

«Να πω ότι δεν το περίμενα, θα είναι ψέμα, καταλαβαίνω και εμπιστεύομαι αυτά που λέτε, αλλά εντάξει...», είπε με δάκρυα στα μάτια, όταν ο Σταμάτης Καραΐσκος, που ανέλαβε να μεταμορφώσει τους διαγωνιζόμενους, της ανακοίνωσε ότι θα της κόψει τα μαλλιά. 

Δείτε το βίντεο

GNTM 2025 | Ήρθε η ώρα για το Makeover και τα δάκρυα ξεκίνησαν!

Μόλις είδε το αποτέλεσμα, η Άννα αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια πολύ προσεγμένη δουλειά, όμως τόνισε ότι δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό της όμορφο με τη νέα του εικόνα. Όπως εξήγησε, θα χρειαστεί καιρός για να τη συνηθίσει. «Πρέπει να το συνηθίσω. Δεν είναι ότι είναι κακό σαν κούρεμα. Αντιλαμβάνομαι ότι το κούρεμα είναι καλή δουλειά, απλά εγώ δεν μπορώ να με δω όμορφη έτσι», είπε.

«Όσο περνάει η ώρα και το βλέπω και το επεξεργάζομαι, βλέπω τι μπορώ να κάνω. Εντάξει, μπορεί να δουλέψει. Θεωρώ ότι με πολλή δουλειά στον καθρέφτη και με αυτοπεποίθηση θα το κάνω κάπως κομμάτι μου», πρόσθεσε.

GNTM 2025 | Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!


