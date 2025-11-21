Η Χαρά Παππά επέστρεψε στο GNTM - «Να το ζείτε και να το ευχαριστιέστε» είπε στα διαγωνιζόμενα μοντέλα
Χαρά Παππά GNTM

Η Χαρά Παππά επέστρεψε στο GNTM - «Να το ζείτε και να το ευχαριστιέστε» είπε στα διαγωνιζόμενα μοντέλα

Ήμουν στη θέση σας, τόνισε η πρώην παίκτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων που έδωσε συμβουλές στους παίκτες στη νέα φωτογράφιση

Η Χαρά Παππά επέστρεψε στο GNTM - «Να το ζείτε και να το ευχαριστιέστε» είπε στα διαγωνιζόμενα μοντέλα
Γεωργία Κοτζιά
Στο GNTM επέστρεψε η Χαρά Παππά για να δώσει συμβουλές στους διαγωνιζόμενους για τη νέα φωτογράφιση.

Ακολουθώντας το κόνσεπτ, η πρώην παίκτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων και ο σύντροφός της, Στέφανος Τσαγκαράκης, πόζαραν ως νεόνυμφο ζευγάρι κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Πριν όμως μπει στην πισίνα του σπιτιού για τις ανάγκες της φωτογράφισης, παρότρυνε τα μοντέλα να απολαύσουν τη συμμετοχή τους στο GNTM. «Ήμουν στη θέση σας. Πάνω απ’ όλα να το ζείτε και να το ευχαριστιέστε γιατί μερικές φορές το μυαλό μου εμένα γέμιζε με το τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να φανώ, πού είναι το φως μου και δεν το ευχαριστιόμουν. Αυτό είναι το σημαντικό, πρέπει να το ευχαριστιέσαι και βγαίνεις προς τη φωτογραφία», τους είπε.

GNTM 2025 | Τα tips της Χαράς Παππά στα επίδοξα μοντέλα!

Γεωργία Κοτζιά
