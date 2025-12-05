Νεσχάν Μουλαζίμ: Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με μένα
Το κοριτσάκι μου είναι η τέταρτη προσπάθειά μου και πέτυχε, είπε το μοντέλο
Στις ενοχές που ένιωσε όταν απέβαλε στάθηκε η Νεσχάν Μουλαζίμ. Το μοντέλο που πριν από μερικούς μήνες έφερε στον κόσμο την κόρη της, εξήγησε ότι η πρώτη προσπάθεια για παιδί που έκανε δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη την είχε κάνει να αισθανθεί ότι εκείνη ευθυνόταν.
Μιλώντας στο Podcast «ga-Ranti», η Νεσχάν Μουλαζίμ μοιράστηκε: «Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με μένα, γιατί σε μένα, γιατί δεν μπορώ. Το κοριτσάκι μου είναι η τέταρτη προσπάθειά μου και πέτυχε».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που εμφάνισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, το οποίο την ανάγκασε να κινείται με καροτσάκι. Όπως είπε, υπέφερε από τρομερούς πόνους. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Τους τελευταίους δυόμισι τρεισήμισι μήνες, κινούμουν σε καροτσάκι όταν ήμουν έξω και μέσα στο σπίτι. Είχα πάρα πολύ πόνο, δεν ήταν μόνο ότι δεν μπορούσα να κινηθώ. Πόνο είχε τρομερό. Και στο τέλος οι γιατροί κατέληξαν σε αυτό το πολύ σπάνιο, στην παρωδική οστεοπόρωση κύησης».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της, η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που είχε συναντήσει μέχρι να μείνει έγκυος και είχε υπογραμμίσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα.
Όπως είχε πει στο «Happy Day»: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με εύκολο τρόπο. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει το είπα και στον σύζυγό μου. Όσες δυσκολίες και να είχα ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά».
