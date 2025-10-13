Νεσχάν Μουλαζίμ για τη γέννηση της κόρης της: Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου θα έχει περισσότερο νόημα

Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» μέσα από το μαιευτήριο και εμφανώς συγκινημένη εξήγησε πως είχε αγωνία για τον τοκετό, όλα όμως πήγαν καλά, όπως ανέφερε.

Στη συνέχεια, η

Νεσχάν Μουλαζίμ σχολίασε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τελευταία με την υγεία της:

«

».

Όσο για τα χαρακτηριστικά του νεογέννητου παιδιού της, ανέφερε:

«

Κλείσιμο