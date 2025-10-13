Νεσχάν Μουλαζίμ για τη γέννηση της κόρης της: Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου θα έχει περισσότερο νόημα
Το μοντέλο και ο σύζυγός της απέκτησαν το πρώτο τους παιδί
Τις πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση της κόρης της έκανε η Νεσχάν Μουλαζίμ, εξηγώντας πως από τη στιγμή που απέκτησε το παιδί της, αισθάνεται ότι η ζωή της θα έχει άλλο νόημα στο εξής.
Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Στέλιος Πολογεώργης έγιναν γονείς με την ευχάριστη είδηση για τη γέννηση της κόρης τους να γίνεται αρχικά γνωστή από μία ανάρτηση, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στα social media.
Τη Δευτέρα, η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» μέσα από το μαιευτήριο και εμφανώς συγκινημένη εξήγησε πως είχε αγωνία για τον τοκετό, όλα όμως πήγαν καλά, όπως ανέφερε.
«Μπήκα στο μαιευτήριο με ραντεβού, αλλά όπως και να έχει, η αγωνία υπάρχει. Από τη μία είχα αγωνία αλλά από την άλλη ήμουν και πολύ ψύχραιμη. Ήταν όλοι εδώ, η πεθερά μου, φίλοι και είχαν όλοι αγωνία. Ο Στέλιος ήταν βράχος δίπλα μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου στην αγκαλιά μου. Πήγαν όλα τέλεια, ήταν υπέροχα. Μόλις μου έδωσαν την κόρη μου στην αγκαλιά μου, άρχισα να της μιλάω τούρκικα», είπε το μοντέλο.
Στη συνέχεια, η Νεσχάν Μουλαζίμ σχολίασε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τελευταία με την υγεία της: «Το πρόβλημα υγείας που είχα αντιμετωπίσει και έπρεπε να είμαι σε ακινησία, πλέον είναι πολύ καλύτερα. Τις τελευταίες δέκα ημέρες ήταν πολύ καλύτερα και τώρα είμαστε σε συζήτηση με τον γιατρό μου για το τι αγωγή θα ακολουθήσω για να το αντιμετωπίσουμε».
Όσο για τα χαρακτηριστικά του νεογέννητου παιδιού της, ανέφερε: «Η μικρή είναι καστανόξανθη σαν τον πατέρα της και το ήθελα πάρα πολύ. Στα χείλη και στη μύτη μοιάζει περισσότερο σε εμένα. Νομίζω μοιάζει και στους δύο. Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου θα έχει περισσότερο νόημα. Με τον άνθρωπό μου τώρα έχουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί και η ζωή μας έχει στόχο. Είμαστε πολύ δεμένοι».
Η Νεσχάν Μουλαζίμ αναδημοσίευσε την Κυριακή στο Instagram μια ανάρτηση που έκανε ένα φιλικό της πρόσωπο, το οποίο την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο. Στη φωτογραφία φαίνεται μια κατασκευή με μπαλόνια που τοποθετήθηκε έξω το δωμάτιο. «Είναι κορίτσι» (It's a girl), αναγράφεται πάνω σε αυτή.
