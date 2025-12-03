Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Νένα Μεντή: Όταν πέθανε ο πρώτος μου άντρας σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου
Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν «να φύγω», αποκάλυψε η ηθοποιός
Τη σκέψη που είχε περάσει από το μυαλό της να βάλει τέλος στη ζωή της μετά τον θάνατο του πρώτου της συζύγου στα 34 του χρόνια μοιράστηκε η Νένα Μεντή.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν έβρισκε νόημα στο να ζει, αφού δεν βρισκόταν πλέον στο πλευρό της ο άντρας της. Ωστόσο, βρήκε το κουράγιο να συνεχίσει μέσα από τη δύναμη που πήγαζε από μέσα της και την πεποίθηση ότι υήρχει κάποιος λόγος που γεννήθηκε.
Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, η Νένα Μεντή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο πρώτος μου άντρας ήταν ηθοποιός σπουδαίος, είχαμε ήδη παντρευτεί. Πέθανε στα 34 του. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Όταν πέθανε σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “να φύγω, τι κάθομαι εδώ πέρα”».
Όσον αφορά στο πώς κατάφερε να μετριάσει τον πόνο της απώλειας και να μην παραιτηθεί, η ηθοποιός επισήμανε: «Η δύναμη που έχω μέσα. Με βοήθησε το θέατρο και η δύναμη ότι για κάποιον λόγο έχω έρθει εδώ πέρα που μπορεί να είναι καλό να ζήσω».
