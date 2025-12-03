Έρικ Ντέιν για τη μάχη με την ALS: Δεν θα με κατηγορήσει κανείς, αν περάσω τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας
GALA
Έρικ Ντέιν ALS

Έρικ Ντέιν για τη μάχη με την ALS: Δεν θα με κατηγορήσει κανείς, αν περάσω τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος σε διαδικτυακή εκδήλωση «I AM ALS»  που είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νόσο

Έρικ Ντέιν για τη μάχη με την ALS: Δεν θα με κατηγορήσει κανείς, αν περάσω τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας
Ιωάννα Μαρίνου
Ο Έρικ Ντέιν μίλησε για τη μάχη του με την ALS και τόνισε ότι δεν έχει «κανέναν λόγο να έχει καλή διάθεση διαρκώς» εν μέσω της μάχης του με τη νόσο.

Ο Έρικ Ντέιν ήταν καλεσμένος σε διαδικτυακή εκδήλωση «I AM ALS» στο πλαίσιο της ημέρας Giving Tuesday,  που είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νόσο και εξήγησε γιατί είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναφερθεί στη διάγνωση της πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης.

Μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή του στο επεισόδιο του «Brilliant Minds» στον ρόλο του Μάθιου, ενός πυροσβέστη που προσπαθεί να ενημερώσει τη γυναίκα του, ότι διαγνώστηκε με ALS, ο ηθοποιός μίλησε για την πορεία του με τη νόσο. Η εμφάνιση στη σειρά ήταν ο πρώτος του ρόλος στη μικρή οθόνη από την ανακοίνωσή του έκανε τον Απρίλιο για την υγεία του.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντέιν παραδέχτηκε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στην εμφάνισή του στη σειρά ήταν το να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από τον χαρακτήρα του, ο οποίος ζούσε κάτι «τόσο γνώριμο» για εκείνον, στο τέλος ένιωσε «ευγνώμων» για την εμπειρία που βίωσε.

«Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι σε καλή διάθεση οποιαδήποτε στιγμή, κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα με κατηγορούσε αν πήγαινα στο υπνοδωμάτιό μου, κουρνιαζόμουν κάτω από τα σεντόνια και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας», είπε. Ο Ντέιν πρόσθεσε ότι βρήκε «πολύ ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι μπορεί να έχει «ανεβασμένη διάθεση μπροστά σε κάτι τόσο τρομακτικό».

Ενώ η εμπειρία του στη σειρά ήταν «μοναδική» και δεν ξέρει αν «θα το έκανε ξανά για κάποιον άλλο ρόλο», ο Ντέιν καταλαβαίνει ότι «είναι επιτακτικό να μοιραστεί το ταξίδι μου με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, γιατί δεν νιώθει ότι η ζωή του αφορά μόνο εκείνον πια».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι

Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης