Έρικ Ντέιν για τη μάχη με την ALS: Δεν θα με κατηγορήσει κανείς, αν περάσω τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας
Έρικ Ντέιν για τη μάχη με την ALS: Δεν θα με κατηγορήσει κανείς, αν περάσω τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος σε διαδικτυακή εκδήλωση «I AM ALS» που είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νόσο
Ο Έρικ Ντέιν μίλησε για τη μάχη του με την ALS και τόνισε ότι δεν έχει «κανέναν λόγο να έχει καλή διάθεση διαρκώς» εν μέσω της μάχης του με τη νόσο.
Ο Έρικ Ντέιν ήταν καλεσμένος σε διαδικτυακή εκδήλωση «I AM ALS» στο πλαίσιο της ημέρας Giving Tuesday, που είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νόσο και εξήγησε γιατί είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναφερθεί στη διάγνωση της πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης.
Μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή του στο επεισόδιο του «Brilliant Minds» στον ρόλο του Μάθιου, ενός πυροσβέστη που προσπαθεί να ενημερώσει τη γυναίκα του, ότι διαγνώστηκε με ALS, ο ηθοποιός μίλησε για την πορεία του με τη νόσο. Η εμφάνιση στη σειρά ήταν ο πρώτος του ρόλος στη μικρή οθόνη από την ανακοίνωσή του έκανε τον Απρίλιο για την υγεία του.
Παρά το γεγονός ότι ο Ντέιν παραδέχτηκε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στην εμφάνισή του στη σειρά ήταν το να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από τον χαρακτήρα του, ο οποίος ζούσε κάτι «τόσο γνώριμο» για εκείνον, στο τέλος ένιωσε «ευγνώμων» για την εμπειρία που βίωσε.
«Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι σε καλή διάθεση οποιαδήποτε στιγμή, κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα με κατηγορούσε αν πήγαινα στο υπνοδωμάτιό μου, κουρνιαζόμουν κάτω από τα σεντόνια και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας», είπε. Ο Ντέιν πρόσθεσε ότι βρήκε «πολύ ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι μπορεί να έχει «ανεβασμένη διάθεση μπροστά σε κάτι τόσο τρομακτικό».
Ενώ η εμπειρία του στη σειρά ήταν «μοναδική» και δεν ξέρει αν «θα το έκανε ξανά για κάποιον άλλο ρόλο», ο Ντέιν καταλαβαίνει ότι «είναι επιτακτικό να μοιραστεί το ταξίδι μου με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, γιατί δεν νιώθει ότι η ζωή του αφορά μόνο εκείνον πια».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Έρικ Ντέιν ήταν καλεσμένος σε διαδικτυακή εκδήλωση «I AM ALS» στο πλαίσιο της ημέρας Giving Tuesday, που είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νόσο και εξήγησε γιατί είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναφερθεί στη διάγνωση της πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης.
Μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή του στο επεισόδιο του «Brilliant Minds» στον ρόλο του Μάθιου, ενός πυροσβέστη που προσπαθεί να ενημερώσει τη γυναίκα του, ότι διαγνώστηκε με ALS, ο ηθοποιός μίλησε για την πορεία του με τη νόσο. Η εμφάνιση στη σειρά ήταν ο πρώτος του ρόλος στη μικρή οθόνη από την ανακοίνωσή του έκανε τον Απρίλιο για την υγεία του.
Παρά το γεγονός ότι ο Ντέιν παραδέχτηκε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στην εμφάνισή του στη σειρά ήταν το να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από τον χαρακτήρα του, ο οποίος ζούσε κάτι «τόσο γνώριμο» για εκείνον, στο τέλος ένιωσε «ευγνώμων» για την εμπειρία που βίωσε.
Eric Dane Admits He Has ‘No Reason to Be in a Good Spirit’ amid ALS Battle, But Says ‘It's Imperative' He Shares His Journey https://t.co/E8zdsHU4DI— People (@people) December 3, 2025
Ενώ η εμπειρία του στη σειρά ήταν «μοναδική» και δεν ξέρει αν «θα το έκανε ξανά για κάποιον άλλο ρόλο», ο Ντέιν καταλαβαίνει ότι «είναι επιτακτικό να μοιραστεί το ταξίδι μου με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, γιατί δεν νιώθει ότι η ζωή του αφορά μόνο εκείνον πια».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα