Έσπασε τη σιωπή του ο Ομπράντοβιτς: Έδωσα ό,τι μπορούσα, μην μου κρατάτε κακία, ο πρόεδρος φέρει την ευθύνη για την κατάσταση στην Παρτίζαν

«Στήριξα την ιδέα του συλλόγου, αλλά εκεί οι παίκτες μας τραυματίστηκαν. Παίζαμε μόνο με έναν ψηλό. Τότε είπα μέσα στο γήπεδο, αμέσως μετά τον αγώνα, μίλησα ανοιχτά και ξεκάθαρα: ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει έτσι, χωρίς συμβόλαιο. Του είπα: “Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε; Συνειδητοποιείτε ότι αυτή η σχέση δεν είναι φυσιολογική; Δεν γίνεται ο Ζόραν να δουλεύει χωρίς συμβόλαιο, γιατί αυτό κάνει κακό στον σύλλογο”. Ήθελα να φέρουμε έναν σέντερ πριν αρχίσει η σεζόν. Παρακαλούσα επίσης να κρατήσουμε τον Αϊζέια Μάικ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά ήρθε ο Μπρούνο, αλλά για να υπογράψουμε τον Μπρούνο, έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Φρανκ Νιλικίνα, έναν πόιντ γκαρντ. Μια δύσκολη και λεπτή απόφαση, αλλά έπρεπε να αποκτήσουμε ψηλό παίκτη. Κι ύστερα τραυματίστηκαν ο Σέικ και ο Κάρλικ, δύο εξαιρετικοί παίκτες και άνθρωποι. Ήταν μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή. Ψάχναμε λύσεις».«Επιστρέφω στην αρχή της Euroleague, όταν στην πρώτη αγωνιστική παίζαμε εκτός έδρας στο Ντουμπάι, έχοντας κατά νου ότι επιστρέφαμε αμέσως για τον αγώνα με το Μιλάνο. Ζήτησα τσάρτερ πτήση και πήρα την απάντηση ότι ο σύλλογος δεν έχει χρήματα, και έτσι επιστρέφω στη συζήτηση για τον μεγάλο προϋπολογισμό… Δεν είναι και πολύ λογικό. Τότε ζήτησα από τον σύλλογο να κανονίσει τσάρτερ στο οποίο θα μπορούσαν να ταξιδέψουν και οι οπαδοί, ώστε να εξισορροπηθεί το κόστος, αλλά ούτε αυτό έγινε. Μετά ζήτησα business class για τους παίκτες, μου είπαν ότι δεν υπάρχει business class, και τελικά όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο υπήρχε business class.Γι’ αυτό μίλησα σχετικά στη συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια μου απευθύνθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, λέγοντάς μου ειρωνικά "ευχαριστώ για τη στήριξη". Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται ούτε για τη συμπεριφορά των οπαδών απέναντι στον πρόεδρο του συλλόγου. Αμέσως στον επόμενο αγώνα είπα στους παίκτες να μείνουν ενωμένοι. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να προσβάλλεται.Πήρα τον πρόεδρο του συλλόγου τηλέφωνο μετά από αυτό το μήνυμα που έλαβα και ποτέ δεν μου απάντησε. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε καμία σχέση. Είχαμε συναντήσεις, μία από αυτές ήταν μετά τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ, με το τεχνικό επιτελείο, για να ρωτήσει γιατί η ομάδα εμφανίζεται όπως εμφανίζεται. Του είπα να καλέσει τους παίκτες έναν-έναν για να δει τη δική τους άποψη. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους παίκτες μου, τους τα λέω όλα κατάμουτρα και άμεσα, όπως πάντα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά για όλες τις γενιές.Πολλοί με κάλεσαν για να μου δώσουν στήριξη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν λειτουργούσαμε ως σύλλογος ενωμένοι, είχαμε διαφωνίες και στο παρελθόν, όπως έχει πει και ο ίδιος κάποια φορά.Όταν υπήρξαν επιθέσεις τόσο εναντίον του όσο και εναντίον μου, του είπα ότι ο σύλλογος έπρεπε να αντιδράσει, ότι ο σύλλογος χρειαζόταν κάποιον που να ασχολείται με αυτά τα θέματα — τα ψέματα, τις παγίδες, τα κουτσομπολιά — ότι όλα αυτά έπρεπε να σταματήσουν. Δεν έλαβα υποστήριξη για αυτό και έγινε ένα μεγάλο λάθος. Παρέβλεψα πολλά πράγματα επειδή η δουλειά μου είναι στο γήπεδο, αλλά στον Παρτιζάν έφερα το βάρος να πρέπει να αντιμετωπίσω πολλά άλλα πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με το μπάσκετ. Αν είχα αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο σε άλλους συλλόγους, θα είχα φύγει πολύ νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσα να φύγω από εδώ λόγω της Παρτιζάν, επειδή είναι η μεγαλύτερη αγάπη μου. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να το ζήσω αυτό και σας ευχαριστώ για όλα. Όλα αυτά τα πράγματα μου στέρησαν την ενέργεια και μου αφαίρεσαν ό,τι χρειαζόμουν για να δουλέψω με τους παίκτες. Γι' αυτό μιλάω τώρα — για να σταματήσουν οι φήμες».