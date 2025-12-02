Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι πέθαναν πλάι - πλάι στο μπαλκόνι, είχαν χάσει και τον γιο τους

«Έπεσε, χτύπησε...»

«Έπεσε, χτύπησε ο παππούς. Δεν ήταν το τραύμα αυτό θανατηφόρο βέβαια και έκατσε η γιαγιά από δίπλα και έπαθαν και οι δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Χτύπησε το κεφάλι του ο παππούς και η γιαγιά μου τον έσυρε γι’ αυτό έχει και κάποιες αμυχές στο χέρι του ο παππούς μου που ήταν από τη γιαγιά μου όπως τον έσυρε για να τον τραβήξει», προσθέτει.

«Χάσανε έναν γιο πριν από δύο χρόνια από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους, μάλλον από αυτό τώρα, είχαν καταπέσει πολύ».Στο σημείο, το πρωί του Σαββάτου έσπευσαν ασθενοφόρα και Αστυνομία.«Ο παππούς βγήκε να πλύνει κάποια λεκάνη και ότι η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε και πήγε να βγει έξω έτσι όπως ήταν και μάλλον έπαθαν κάποια ανακοπή», λέει μια γειτόνισσά τους.Η ιατροδικαστική έκθεση, εκ πρώτης όψεως, δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και στη συνέχεια η σύζυγός του.Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές φρόντιζε ο ένας τον άλλον.Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.