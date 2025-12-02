Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση: Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση: Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του
Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο, είπε ο πρώην υπουργός, τονίζοντας πως όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο
«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο». Αυτό απάντησε απόψε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ερωτηθείς για την πρόσφατη υπόθεση σύλληψης του γιου του, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.
Σε βάρος του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του καταλογίστηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.
Το μισθωμένο όχημα του 19χρονου κινείτο με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, φέρεται να είχε πει στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».
Το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει στη δικογραφία, τόνισε απόψε ο πατέρας του, Ανδρέας Λοβέρδος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη -καθώς έχει δύο γιους. Επικαλέστηκε ως προς αυτό τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του γιου του.
Είπε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξεκαθάρισε πως «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο». Ακόμη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν συνηθίζει να κρύβεται, τόνισε ότι έλειπε στο εξωτερικό όταν συνέβη το περιστατικό, ενώ επισήμανε ότι πολλά απ' όσα ακούστηκαν σε πρωινές εκπομπές και δελτία ειδήσεων για την υπόθεση, δεν βρίσκονται στον φάκελο της δικογραφίας.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-deo17q8ml32p)
Σε βάρος του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του καταλογίστηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.
Το μισθωμένο όχημα του 19χρονου κινείτο με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, φέρεται να είχε πει στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».
Το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει στη δικογραφία, τόνισε απόψε ο πατέρας του, Ανδρέας Λοβέρδος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη -καθώς έχει δύο γιους. Επικαλέστηκε ως προς αυτό τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του γιου του.
Είπε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξεκαθάρισε πως «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο». Ακόμη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν συνηθίζει να κρύβεται, τόνισε ότι έλειπε στο εξωτερικό όταν συνέβη το περιστατικό, ενώ επισήμανε ότι πολλά απ' όσα ακούστηκαν σε πρωινές εκπομπές και δελτία ειδήσεων για την υπόθεση, δεν βρίσκονται στον φάκελο της δικογραφίας.
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα