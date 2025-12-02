Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Mother Mary» - Σε ρόλο ποπ σταρ η Αν Χάθαγουεϊ
Το φιλμ παρουσιάζει την επανένωση μιας διάσημης τραγουδίστριας με την καλύτερη φίλη της
Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της ταινίας «Mother Mary» σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λόουερι.
Στο φιλμ πρωταγωνιστεί η Αν Χάθαγουεϊ, με τις Μικαέλα Κόουελ, Χάντερ Σέιφερ, Κάια Γκέρμπερ, Τζέσικα Μπράουν Φάιντλεϊ, Ιζάουρα Μπαρμπέ-Μπράουν, Άλμπα Μπαπτίστα, Σιάν Κλίφορντ και FKA Twigs να συμπλρώνουν το καστ.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Παλιές, βαθιά θαμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική ποπ σταρ Mother Mary επανενώνεται με την καλύτερη της φίλη και πρώην σχεδιάστρια κοστουμιών της, Σαμ Άνσελμ (Μικαέλα Κόουελ), την παραμονή της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή».
Δείτε το τρέιλερ
Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Ντάνιελ Χαρτ, ενώ οι Τζακ Άντονoff και Charli XCX επιμελήθηκαν την παραγωγή των πρωτότυπων τραγουδιών.
Το «Mother Mary» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026.
